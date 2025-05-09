Пятница, 9 Мая 2025 11:27

АрмИнфо. Каждая победа достигается верой, неустанной борьбой и противостоянием испытаниям.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, об этом говорится в послании Католикоса всех армян Гарегина II по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), 33-й годовщины освобождения Шуши и создания армии обороны Арцаха.

Он отметил, что сегодня эти памятные даты армянский народ отмечает с важными воспоминаниями.

"На протяжении многовековой истории наш народ самоотверженно боролся за свою независимую и достойную жизнь, постоянно стремясь к установлению справедливости и мира. С осознанием этого сотни тысяч армян сражались вместе с другими народами Советского Союза против фашизма во имя установления безопасного и благополучного мира. Наша нация также защищала право армян Арцаха на независимую и безопасную жизнь на родной земле", - подчеркнул Гарегин Второй.

В связи с этим Армянский патриарх напомнил о трудностях, с которыми столкнулась армянская нация, включая насильственное перемещение арцахского населения и призвал армянский народ оставаться стойким, опираясь на мужество духа, силу веры и видение светлого будущего. "Мы добились значительных побед только единством, любовью и преданностью Родине. Преклоняясь перед вечной памятью наших героев, мы вдохновляемся их ярким примером и совместными усилиями, облагораживаем нашу жизнь новыми достижениями на благо нации" - добавил Его Святейшество.

В завершении своего послания Католикос всех армян выразил свою патриаршую любовь и благословение ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Арцахской войны и всему армянскому народу по всему миру. "Мы возносим молитву за мир во всем мире, за безопасную и благополучную жизнь нашей Родины и народа, и просим Всевышнего, чтобы ужасные проявления фашизма, катастрофические войны и бедствия больше не находили места в человеческой жизни," — резюмировал Гарегин Второй.