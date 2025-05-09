Пятница, 9 Мая 2025 10:45

АрмИнфо.В Ереване проходят торжественные мероприятия, приуроченные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Высшее руководство Армении возложило цветы и венки к вечному огню в Парке Победы.

Шествие к огню возглавили президент Армении Ваагн Хачатурян и глава парламент Ален Симонян. Премьер Армении Никол Пашинян находится в эти дни в Москве.

После возложения цветов, военный оркестр Минобороны Армении исполнил гимн страны. Примечательно, что военно-политическое руководство страны возложило цветы на территории парка, очищенной от граждан, в многочисленном окружении охраны. До бархатной революции в Армении, в стране праздновался тройственный праздник: Победа в ВОВ, освобождение Шуши и образование Армии обороны Арцаха и празднества проходили с участием граждан, без каких-либо ограничений. Сегодня же, руководство страны рано утром посетило мемориал, и после церемонии спешно покинула парк, а возложение цветов к огню со стороны дипломатического корпуса иностранных государств и праздничные мероприятия у памятника “Мать Армения” пройдут уже без участия властей.