Пятница, 9 Мая 2025 10:40

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в послании ко Дню победы во Второй мировой войне выразил уверенность, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет.

«Сегодня мы отмечаем 80-летие Победы Советского Союза и западных союзников во Второй мировой войне. Эта война разразилась из-за нацистской (фашистской) идеологии, утвердившейся в Германии и ряде других стран-союзников, суть которой заключалась в том, что одна нация или группа наций превосходят другую или другие. И многие страны и государства по всему миру объединились, чтобы доказать обратное, и победили», - говорится в послании Пашиняна.

Он отметил, что армянский народ также внес свой вклад в эту победу, в составе армий Советского Союза, западных союзников и подпольных группах сопротивления.

«Сегодня мы отдаем дань уважения всем нашим соотечественникам. В этот день мир также сталкивается с опасностями нацизма, фашизма, тоталитаризма и всех их проявлений, которые противоречат свободе и счастью личности, народа и государства и чья главная цель - господство, разжигание войн и ограничение свобод.

Республика Армения идет по другому пути: пути свободы, демократии и мира. Это совсем не легкий путь, но он стоит того, чтобы его пройти, и чтобы завершить его и достичь необратимой цели, необходимы убежденность, вера, благоразумие и последовательность. Чтобы идти по этому пути, необходимы смелость, честность и полное самопознание, а также способность читать и изучать собственную историю, а также читать и воспринимать послания, которые посылает нам наша история», - подчеркнул премьер РА.

По словам Пашиняна, значительную часть своей деятельности в последние годы он посвятил обсуждениям с гражданами Республики Армения идеологии Реальной Армении.

«Это чрезвычайно важный процесс. Идеология настоящей Армении – это результат чтения и перечитывания нашей истории. Идеология Реальной Армении является результатом прочтения посланий, адресованных нам Исторической Арменией, которая говорит нам: не следуйте моим путем, а сосредоточьтесь на построении свободы, счастья и процветания в стране нашей мечты, Республике Армения, и передаче этого счастливого государства из поколения в поколение. Сегодня у нас есть такая возможность, и мы обязаны ее реализовать.

Сегодня у нас также есть возможность внести свой вклад в мирное и процветающее будущее нашего региона. Проект Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, и мы пойдем по этому пути. Наш регион заслужил право жить в мире и процветании, и именно так и должно быть.

Несмотря на все внутренние и внешние провокации, войны между Республикой Армения и Республикой Азербайджан не будет, будет мир», - резюмировал армянский премьер.