АрмИнфо. Новым папой римским избран 70-летний американо-перуанский кардинал Роберт Прево, член Августинского ордена. Он будет править под именем Лев XIV. Об этом сообщает Euronews.
Белый дым, поднимающийся из дымохода Сикстинской капеллы, сообщил "Граду и миру", что кардиналы выбрали нового главу римско-католической церкви.
Раздался звон колоколов собора Святого Петра, толпа верующих встретила ликованием известие об избрании нового понтифика.
По данным полиции, на площади собрались 50 000 человек.
Присутствующие на месте журналисты отмечают присутствие оркестра и Швейцарского гвардейского корпуса Ватикана.
