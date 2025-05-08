Четверг, 8 Мая 2025 18:58

АрмИнфо. Ученики Центров "МИР русского языка и культуры" в армянских общинах Гандзак, Арени, а также в городе Севан, созданные гуманитарным фондом «Международный институт развития коммуникаций», провели мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, у Вечного огня парка Победы.

Мероприятие под названием «Мы помним подвиг наших предков» началось с известных слов Левитана, затем дети исполнили такие известные песни: «Вставай, страна огромная», «Бухенвальдский набат», «Катюша», «Смуглянка», «День Победы». Они также прочитали стихи Евтушенко: «Хотят ли русские войны?», «Жди меня», «Алешенька сынок. Баллада о матери», "Письмо из 45-ого», «Спасибо героям, спасибо солдатам» и многие другие известные произведения. Они также представили танцевальные номера. В заключительной части мероприятия с приветственным словом выступили советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Армения Дмитрий Лицкай, директор гуманитарного фонда «Международный институт развития коммуникаций» Арман Гукасян, директор ереванского «Русского дома» Вадим Фефилов. Гости, воспитанники Центров МИР русского языка и культуры, их родители и педагоги возложили цветы к Вечному огню.

Отметим, что Центры "МИР русского языка и культуры» созданы по инициативе гуманитарного фонда «Международный институт развития коммуникаций» (МИР) при поддержке российского Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК). Напомним, что в Армении действуют три центра МИР «Русского языка и культуры», направленные на изучение русского языка и культуры. Центры действуют в общине Арени Вайоцдзорской области, в городе Севан и общине Гандзак Гегаркуникской области. Каждый Центр имеет своё уникальное название: Севанский Центр называется «Культура», Гандзакский – «Литература», а Центр в Арени – «Космос». В целом в настоящее время в трех Центрах совокупно проходят обучение более 280 учеников.