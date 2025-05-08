Четверг, 8 Мая 2025 18:05

АрмИнфо. Азербайджанская сторона обстреляла приграничный населенный пункт Хнацах Сюникской области, в результате чего повреждена крыша жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 7 мая в районе 22:22. "В результате этих действий повреждена крыша жилого дома. Пострадавших нет. Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хнацахе и выступить с публичными разъяснениями", - заявили в Минобороны Армении.