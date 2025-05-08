Четверг, 8 Мая 2025 18:02

АрмИнфо. Премьер-министр НиколПашинян с рабочим визитом отбыл в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба главы кабмина РА, премьер-министр в Москвепримет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.