АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян 12 мая с рабочим визитом отбудет в столицу Индии Нью-Дели.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, Нью-Дели Григорян встретится с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджитом Довалом. Иных деталей не приводится.