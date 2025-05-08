Четверг, 8 Мая 2025 16:30

АрмИнфо. Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посол Беларуси Александр Конюк совместно с дипломатами белорусской дипмиссиии и представителями бизнес-кругов Армении возложили венки к памятнику "Они сражались за Родину, 1941-1945 гг.' в селе Ариндж Котайкской области.

Как сообщает перс-служба посольства Беларуси в Армении, предварительно по инициативе посольства проведено благоустройство прилегающей к памятнику территории.