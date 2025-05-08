Четверг, 8 Мая 2025 15:34

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии прощания с бывшим президентом НАН, академиком Радиком Мартиросяном в Национальной академии наук и отдал дань уважения его памяти, сообщает пресс-служба премьера.