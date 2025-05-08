Четверг, 8 Мая 2025 14:52

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян категорически не согласен с утверждениями оппонентов власти о том, что Армения скатывается к тоталитаризму.

В беседе с журналистами 8 мая спикер напомнил, что в мировом рейтинге свободы слова страна оказалась на 34-ом месте. "Тоталитаризм и свобода слова - несовместимы, такого быть не может", - отметил Симонян.

Отвечая на вопрос о том, как в таком случае можно расценить реакцию властей на действия своих единомышленников в административном районе Нор-Норк, где руководитель районной администрации Тигран Тер-Маргарян вместе со своими сторонниками избил общественного активиста Артура Чахояна, спикер предложил обратиться по этому поводу к партии "Республика", членом которой является Тер-Маргарян. "И мэр Еревана, и премьер-министр РА уже заявили о том, что именно партия "Республика" должны принять ответственность, последствия все равно будут. Они могут не быть прямо сейчас, но они будут. В любом случае, если партия "Республика" не возьмет на себя политическую ответственность за случившееся, она нивелирует те высокие результаты, которые получила по результатам выборов в Совет старейшин Еревана. Партия получит обратный эффект", - подчеркнул спикер, указав на важность отставки префекта.

В тоже время, Симонян поддержал заявление партии по данному инциденту. По его словам, очевидно наличие лиц, которые под видом блогеров решают задачи, поставленные извне. Вчерашние события в Национальном Собрании РА являются продолжением этого инцидента, который направлен на разрушение правящей силы "Гражданский договор". "По результатам выборов 2021 года им этого сделать не удалось, теперь они хотят это осуществить сейчас?" - вопросил председатель НС.

Он также добавил, что правящая партия "Гражданский договор" готовится участвовать в выборах 2026 года отдельно, без коалиции. Симонян выразил уверенность в том, что в результате этих выборов партия вновь получит поддержку абсолютного большинства избирателей.