Четверг, 8 Мая 2025 14:43

АрмИнфо. В Ереванской школе N8 им. Пушкина учителя и ученики протестуют против увольнения директора учреждения Натальи Степанян.

Согласно публикациям в армянском сегменте социальных сетей, утром стало известно, что Степанян снята с должности директора школы. Против данного решения выступают как учителя школы, так и ученики и их родители. В школе начат сбор подписей против данного решения Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Также стало известно, что сегодня занятия в школе были провалены, и согласно заявлениям, ученики не станут ходить в школу до тех пор, пока Степанян не восстановят в должности.