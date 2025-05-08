Четверг, 8 Мая 2025 14:38

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Фридриху Мерцу по случаю вступленияв должность.

В послании, как сообщает пресс-служба премьера, говорится: <Сердечно поздравляю Вас со вступлением в должность Федерального канцлера Федеративной Республики Германия>.

Германия является надежным партнером Армении, постоянному развитию многоотраслевого сотрудничества с которой правительство Республики Армения придает большое значение.

Уверен, что за время Вашего пребывания на этом посту дружеские отношения, сложившиеся между нашими странами, будут и дальше расширяться, основываясь на общих ценностях и взаимном доверии.

Мы высоко ценим поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности Армении, процесса демократических реформ, реализуемых в Армении, а также дальнейшего углубления партнерства Армения-ЕС. Уверен, что благодаря эффективному сотрудничеству нам удастся также существенно активизировать экономические связи между Арменией и Германией.

Желаю Вам успехов в Вашей ответственной миссии, а дружественному народу Германии - мира и процветания>.