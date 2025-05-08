Четверг, 8 Мая 2025 14:30

АрмИнфо. Поведение премьер-министра Армении Никол Пашиняна и озвученные им угрозы в адрес оппозиционных депутатов ставят под сомнение законность его дальнейшего пребывания у власти. Об этом говорится в заявлении "Инициативы пяти правозащитников" в связи с очередным скандалом, произошедшим 7 мая 2025 года в Национальном собрании Армении, где в ходе обсуждения вопроса о коррупции и безнаказанности, премьер-министр, устроил истерику и пригрозил отправить оппозиционеров в подвалы СНБ.

Правозащитники выразили обеспокоенность поведением Пашиняна и назвали это противоестественным, антидемократическим и крайне опасным.

"Похожие заявления нарушают принципы разделения властей и демократического правления, гарантированные Конституцией и противоречат основополагающим принципам парламентаризма, свободы слова и нейтралитета государства в отношении политического дискурса, предусмотренным здравым смыслом, Конституцией и международными договорами. Кроме того, они демонстрируют готовность использовать органы государственной безопасности в качестве инструмента политического давления", - отмечается в заявлении адвокатов.

В инициативе обратили внимание, что выражение "подвалы СНБ" само по себе подразумевает насилие, пытки и месть, и использование этого термина главой государства является недопустимым. В связи с этим в своем заявлении адвокаты заявили, что с этого момента любой правовой процесс в отношении депутатов и других оппозиционеров может рассматриваться в контексте упомянутой угрозы премьер- министра.

Кроме того, в инициативе обратили внимание на то, что подобные высказывания и непредсказуемое поведение Пашиняна разрывают его связь с юридическими обязательствами. "Налицо, по-видимому, проблемы с психическим здоровьем премьер- министра, что ставит под сомнение законность его дальнейшего пребывания на посту", - резюмировали адвокаты.

Напомним, что вопрос оппозиционного депутата от фракции "Армения" Анны Григорян о публикациях в СМИ касательно коррупции в стране в парламенте в ходе правительственного часа вывел Пашинян из себя. Он начал кричать и угрожать оппозиционерам, заявив, что "их давно следовало выдворить из страны или бросить в подвалы СНБ".