Четверг, 8 Мая 2025 14:16

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении совместно со следственными органами продолжает осуществлять работу, направленную на повышение эффективности борьбы с коррупцией. Об этом 8 мая с трибуны Национального Собрания РА заявила глава надзорного органа Анна Вардапетян.

По ее словам, одним из таких направлений является борьба с отмыванием денег. В прошлом мера ответственности за данный вид преступления не применялась по причине отсутствия соответствующих законов. Однако в настоящее время проблема была разрешена, особенно после двух типовых решений судов, которые были приняты на основании международной практики. На основании этих решений появилась возможность представлять механизмы отмывания денег. Сейчас надзорный орган работает над решением двух вызовов, связанных с финансовым расследованием, которое отличается от судебных расследований. "Мы никак не связаны с банковской тайной, но 90% всех случаев отмывания денег напрямую связаны с банковской тайной, и для решения этой проблемы проводится работа по повышению возможностей прокуроров с применением образовательных программ", - сказала Вардапетян, указав на первые положительные результаты международного сотрудничества. Раньше имелась проблема, связанная с тем, что иностранные государства не оказывали Армении правовой помощи в выполнении требований армянской стороны, особенно по линии банковских счетов или имущества граждан, которые проходят в качестве обвиняемых. К примеру, Швейцария, которая ранее отказывалась что-либо предоставлять, сейчас представляет данные о банковских вкладах интересующих правоохранительные органы Армении лиц. Также предоставляют данные Италия, Греция. Идет хорошая работа с США, в результате которой имеется случай наложения ареста на имущество. Сейчас идут переговоры о том, какая часть этого имущества будет возвращена Армении, а какая останется в Соединенных Штатах.

Напомним, что в январе текущего года поступило сообщение об отчуждении в США особняка бывшего министра финансов РА Гагика Хачатряна за $36 млн. В настоящее время идут обсуждения о том, какая часть этих денег будет возвращена в Армению, а какая останется в США. Дом, который находится в дорогом районе Холмби Хиллз района Вествуд Лос- Анджелеса Гурген и Артем Хачатряны построили в 2017 году на месте снесенного ими особняка 1927 года. Последний они приобрели в 2011 году вместе с земельным участком за $14,4 млн. Общая площадь недвижимости сыновей бывшего высокопоставленного должностного лица составляет 5224 кв.м, площадь нового особняка - 3126 кв.м. Двухэтажная вилла имеет 11 спален, 27 ванных комнат и туалетов, столовую, семейную комнату, комнаты для прислуги, домашний кинотеатр, библиотеку, музыкальную комнату, комнату отдыха, офис, винный погреб, подвал, гараж, прачечную, открытый бассейн.