«Моя Америя, моя семья» – множество привилегий, розыгрыш более 300 подарков и многое другое

АрмИнфоАмериабанк запускает проект «Моя Америя, моя семья» как логическое продолжение проекта «Моя Америя, моя Армения», реализованного в конце прошлого года.

Проект «Моя Америя, моя семья» состоит из трех основных компонентов: «Семейный пакет» с льготными условиями финансовых услуг, лотерея «Моя Америя, моя семья» и акция по выплате кешбэка за билеты на общественный транспорт в Ереване.

«Посредством данного проекта Америя желает выразить благодарность всем семьям, живущим и творящим в Армении и для Армении. Мы приглашаем всех стать частью семьи Америя вместе со своими близкими, друзьями, родственниками – всеми членами большой семьи, чтобы вместе воспользоваться всеми преимуществами этого проекта», – отмечает Ребекка Акопян, директор по маркетингу и коммуникациям Америабанка.

 

 

«В рамках проекта новые и действующие клиенты банка и члены их семей получат возможность воспользоваться «Семейным пакетом», предлагающим льготные условия по картам, кредитам, депозитам, а также принять участие в розыгрыше более 300 подарков общей стоимостью, превышающей 50 млн драмов РА. Более того, каждый держатель карты Visa Америабанка может получить кешбэк в размере 30% за все свои билеты на проезд на общественном транспорте в Ереване, а новые клиенты – кешбэк в размере 100% за первые 20 билетов», – отмечает Арман Барсегян, директор розничного банкинга Америабанка.  

 

«Семейный пакет»

 

В рамках «Семейного пакета» клиенты могут получить кредиты без залога по специальной номинальной процентной ставке 15%, скидку в размере 50% на карты премиум-класса Gold и Platinum, + 0.1% на открытие депозитного и сберегательного счета, а также детского вклада «Америя» через приложение MyAmeria, бесплатное страхование для заграничных поездок при приобретении туристического пакета на платформе MyAmeria MyTour и многое другое.


Чтобы воспользоваться «Семейным пакетом», клиенты должны пригласить по крайней мере одного члена своей семьи стать новым клиентом банка до 30 сентября.

 

Розыгрыш «Моя Америя, моя семья»

 

В розыгрыше могут принять участие все лица, которые станут клиентами Америабанка с 5 мая до 30 сентября; в течение этого периода им будет бесплатно предоставлен «Пакет услуг при открытии счета» – карта Visa Classic, счет в Америабанке и приложение MyAmeria. 

Кроме того, как новые, так и действующие клиенты получат дополнительные промокоды для участия в розыгрыше за каждое новое лицо, которое они пригласят стать клиентом Америабанка, а также за совершение транзакций в приложении MyAmeria и пользование более 20 банковскими и небанковскими услугами каждый месяц.

В рамках лотереи клиенты получат возможность принять участие в 4-х ежемесячных и 1-м итоговом розыгрыше и выиграть:

 

  • 10 семейных путевок за границу и 50 семейных путевок в Армении
  • 150 подарочных карт для посещения ресторанов, развлекательных и культурных заведений
  • 100 подарочных карт для посещения букинистических магазинов и для семейных фотосессий

Полные условия участия представлены здесь

 

Кешбэк за билеты на общественный транспорт

В случае приобретения билетов на транспорт по карте Visa Америабанка до 31 августа, лица, ставшие клиентами банка с 2 мая до 30 июня, получат кешбэк в размере 100% за первые 20 билетов.

Также, в случае совершения не менее 10 финансовых транзакций в месяц через приложение MyAmeria, все держатели карт Visa Америабанка будут получать кешбэк в размере 30% за все билеты на транспорт, приобретенные картами Visa Америабанка до 31 августа. 

 

 

Об Америабанке

 

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением Армении и играет важную роль в экономике страны. В рамках стратегии цифровой трансформации Банк внедряет и постоянно совершенствует уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные платформы, призванные удовлетворить финансовые и нефинансовые потребности клиентов.

 

Являясь динамично развивающейся финтех-средой, Америабанк предлагает комплексные решения для улучшения качества жизни.

