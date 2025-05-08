Четверг, 8 Мая 2025 13:14

АрмИнфо. Министерство юстиции Армении предлагает отменить возрастной ценз для поступления на службу в учреждения и органы уголовно- исполнительной системы. Об этом сообщила министр юстиции Србуи Галян 8 мая на очередном заседании.

<Законопроект, предполагающий отмену возрастного ценза готов, и скоро будет представлен на суд правительства>, - сказала она.

По ее словам в результате, граждане РА, вне зависимости от возраста, смогут подать документы для поступления в Пенитенциарную службу.

Премьер Никол Пашинян, в свою очередь, предложил аналогичную политику вести также в Минобороны РА. В этом ключе он призвал членов кабмина при приеме на работу ориентироваться не возрастом человека, а его функциональностью. Пашинян также заявил о необходимости задуматься над отменой дискриминации по признаку роста.

Отметим, что сегодня кабмин принял законопроект, в частности, предполагающий отмену возрастного ценза для поступления на службу в Полицию.