Четверг, 8 Мая 2025 12:51

АрмИнфо. Дело о событиях 27 октября 1999 года находится в стадии предварительного расследования.

Об этом 8 мая с трибуны Национального Собрания РА заявила генеральный прокурор РА Анна Вардапетян, отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции "Гражданский договор" Андраника Кочаряна.

Депутат поинтересовался, намерена ли генеральная прокуратура привлечь в качестве свидетеля по делу о теракте в армянском парламенте бывшего руководителя аппарата второго президента РА Роберта Кочаряна Алексана Арутюняна, который в настоящее время проживает в Париже.

Генпрокурор вновь заявила, что данное дело находится в стадии активного предварительного расследования и под соответствующим контролем надзорного органа. Вардапетян отказалась что-либо комментировать по конкретике вопроса, чтобы не навредить следственным мероприятиям.

То же самое касается и дела по 1 марта 2008 года. Генпрокурор напомнила, что ранее на заседании комиссии НС по государственно­правовым вопросам эта тема также поднималась, и по ней был дан аналогичный ответ. "Мы не будем афишировать наполовину сделанное дело, поскольку раскрытие деталей зачастую приводит к тому, что интересующие нас лица исчезают, покидая страну", - заявила генпрокурор.

Напомним, что 27 октября 1999 года группа террористов, ворвавшись в парламент, расстреляла премьер- министра Армении Вазгена Саркисяна, спикера НС РА Карена Демирчяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абрамяна. В состав террористической группы входили бывший журналист Наири Унанян, некоторое время работавший на телевидении Армении, его брат Карен Унанян, их дядя Врам Галстян, а также Дереник Беджанян и Ашот Князян. Судебный процесс над ними начался 15 февраля 2001 года. 2 декабря 2003 года суд первой инстанции Центр- Норк-Мараш приговорил братьев Наири и Карена Унанянов, Эдика Григоряна, Врама Галстяна (в 2004 году скончался в заключении, по официальной версии, покончив жизнь самоубийством), Дереника Беджаняна и Ашота Князяна к пожизненному заключению. Гамлет Степанян был приговорен к 14 годам лишения свободы (В мае 2010 года его тело было обнаружено в его постели в УИУ "Нубарашен"). Все семеро были признаны виновными в измене родине и терроризме. Кассационный суд РА оставил приговор в силе.