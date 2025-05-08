Четверг, 8 Мая 2025 12:45

АрмИнфо. Управление по обнаружению и сдерживанию контрабанды ядерного оружия (NSDD) Министерства энергетики США подарит Службе национальной безопасности (СНБ) Армении транспортные средства, мобильные радиостанции, тепловизионные камеры и планшеты. Решение о принятии данного имущества в дар принято армянским кабмином 8 мая на очередном заседании.

Как говорится в пояснении к документу, предусмотренное проектом имущество будет передано Службе национальной безопасности в целях более эффективного решения пограничными войсками поставленных перед ними задач.