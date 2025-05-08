Четверг, 8 Мая 2025 11:27

АрмИнфо. Предатель, сдавший Арцах, часть суверенной территории Армении и угробивший жизни несколько тысяч армян, пытается удержать власть, обманывая народ обещаниями мира, демократии, справедливости и движения в сторону Европы. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА, представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

Он напомнил о заседании НС, в ходе которого депутаты от фракции "Армения", в данном случае Кристине Варданян и Анна Григорян в очередной раз подняли вопрос о коррупции и насилии, применяемых властями, используя при этом факты и политические оценки. Однако вместо того, чтобы ответить на вопросы, продолжил оппозиционер, премьер-министр РА Никол Пашинян снова впал в истерику, что в последнее время с ним происходит все чаще. "Почему? По простой причине: предатель, сдавший Арцах, часть суверенной территории Армении и угробивший жизни несколько тысяч армян, пытается удержать власть, обманывая народ обещаниями мира, демократии, справедливости и движением в Европы. Депутаты от оппозиции своими настойчивыми, смелыми, аргументированными доводами разоблачают всю его ложь и сводят на нет основы его дальнейшего правления", - отметил Сагателян.

Оппозиционер добавил, что депутаты напомнили премьеру о мире в то время, когда враг стреляет чуть ли не каждый день, указывали на факты коррупции, но, как оказывается, власть систематически занимается этим, поднимали вопрос о "бастионе демократии", однако в реальности легитимизируется насилие, которое стало неразлучным спутником власти, утверждали о движении в сторону Евросоюза, а сегодня едут в Москву, прекрасно понимая, что даже это их не спасет.

"Ну, кто бы не сошёл с ума в такой ситуации? Но это его не спасет, он будет отвечать за каждое слово, за каждый шаг, и позвольте мне заранее сказать, что никакая справка о невменяемости не пройдет. Что касается радости некоторых, то это отдельная тема, заслуживающая внимания, которая также не останется без ответа", - написал представитель партии АРФ "Дашнакцутюн".