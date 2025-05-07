Среда, 7 Мая 2025 23:24

АрмИнфо.Инициатива «Сила одного драма» подвела итоги апреля: собранная сумма в размере 4 919 726 драмов была направлена в благотворительный фонд «4090», занимающийся социальными и образовательными программами для граждан, прошедших через войны.

Бенефициаром мая стал ежегодный лагерь Айорди, основанный после 2020 года с целью объединения и поддержки детей из семей героев, погибших в ходе войны. Лагерь, проводимый одноимённым фондом, является его крупнейшей программой. Каждое лето в Анкаване лагерь принимает более 300 детей в возрасте от 6 до 13 лет из разных регионов Армении и Арцаха.

Руководитель отдела по коммуникациям и программам социальной ответственности Idram и IDBank Татевик Вардеванян поделилась своими впечатлениями: «Мы с особым теплом и нетерпением ждем начала лагеря «Hayordi». Это не просто инициатива — это возможность вновь увидеть и обнять детей, которые стали нам по-настоящему близки. Эти дети, несмотря на тяжелые испытания, которые им пришлось пережить, возвращаются в мир беззаботного детства, пусть и на короткое время.

Особенно важно, что кроме финансовой поддержки, мы также примем участие в образовательной части лагеря — проведем курс по финансовой грамотности, полезный и интересный для детей.

Отмечу также, что инициатива «Сила одного драма» и фонд «Айорди» появились в одно и то же время — им исполняется пять лет. Поздравляю нас всех с этой датой и рада, что на протяжении этих лет у нас было множество значимых совместных проектов».

По словам основателя фонда «Айорди» Ваче Варданяна, инициатива «Сила одного драма» стала одной из первых, которая протянула руку помощи фонду:

«С самого первого дня 44-дневной войны IDBank и Idram через различные инициативы и программы ясно дали понять, что для них важнее всего — человек. Они были и остаются рядом с семьями наших героев, отдавших жизнь за Родину. Я искренне рад, что они наши партнеры, ведь они всегда рядом с нашими детьми. От имени всего фонда выражаю благодарность инициативе «Сила одного драма» за многолетнюю поддержку, добро и заботу о семьях наших героев», — отметил Ваче Варданян.

Чтобы присоединиться к добрым делам «Силы одного драма», просто совершайте все Ваши платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформ IDBanking.am, banking.idram.am, через терминалы Idram и IDBank, и за каждый Ваш платеж компании пожертвуют один драм на реализацию важных программ и инициатив.