АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 мая в ходе правительственного часа в парламенте, комментируя заявление 2-го президента Роберта Кочаряна о том, что <российская миротворческая миссия в Арцахе неплохо выполняла свои функции до определенного момента>, рассказал об азербайджанской агрессии 2022 года и <неуважительной> реакции партнеров по ОДКБ, после чего он подписался под Пражской декларацией, признав Нагорный Карабаха частью Азербайджана.

Напомним, что 29 апреля второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече со слушателями и преподавателями <Армянского Университета> заявил: <Представьте себе, что там стояли российские войска, 2000 человек, обеспечивали безопасность и неплохо выполняли свою работу, скажу я вам, до определенного момента. И в это время лидер Армении едет в Прагу и говорит: <Я признаю Арцах в составе Азербайджана>. Русские не ведут переговоров, не занимают никакой позиции. Вы понимаете? Вы серьезно думаете, что Россия - это та страна, с которой можно так обращаться? В международных отношениях так не бывает. По сути, они тем самым убрали кресло из-под России, как посредника. Они говорят: <Это вы, это Карабах, это Азербайджан, идите и договаривайтесь друг с другом>. Такого не бывает в международных отношениях. Нет, этого просто не происходит. И, по сути, они отняли у России место посредника. Они говорят: <Вы, Карабах, Азербайджан, идите и договаривайтесь друг с другом>. Азербайджан говорит: <Но вы же посредник между нами и Арменией>. Возможно ли, что вы сейчас представляете Карабах? А теперь они выбили из-под ног России кресло посредника, и еще претензии предъявляют: <Почему вы сделали то, не сделали это?> Именно за такие ошибки приходится платить чрезвычайно высокую цену>, резюмировал он.

По словам Пашиняна, еще до событий 2022 года, наблюдая за развитиями он заявил партнерам по ОДКБ о возможном риске нападения на Армению. В ответ, по его словам, партнеры заверили, что подобное невозможно и границы Армении для них являются <красной линией>.

<Когда в сентябре 2022 года произошло вторжение на суверенную территорию Армении- при этом надо признать, что это было не первым вторжением, напомню: до этого были события мая и ноября 2021 года - я воспринял диалог с ОДКБ как проявление неуважения к Армении. Именно тогда я принял решение, что правительство РА должно ясно зафиксировать признание территориальной целостности Армении>, - заявил премьер. В этом ключе, подчеркнул он, именно 6 октября 2022 года в Праге, поставив свою подпись под декларацией, он, как премьер РА признал территориальную целостность Армении и соседей.

Отметим, что по итогам состоявшейся 6 окятбяря в Праче четырехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля принято заявление, которым Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в конце октября в Брюсселе.