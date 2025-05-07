Среда, 7 Мая 2025 21:06

АрмИнфо. Роберт Кочарян, Серж Саркисян, Левон Тер- Петросян, у вас есть что сказать? Пойдем, поговорим. Так отреагировал премьер-министр Никол Пашинян 7 мая в ходе правительственного часа в парламенте, комментируя ранние высказывания 2-го президента РА Роберта Кочаряна о том, что власть Армении сделала всё, чтобы сделать войну неизбежной.

Напомним, что в декабре 2020 года Кочарян заявил: <наша власть, сознательно или неосознанно сделала всё, чтобы сделать эту войну неизбежной. Это факт>. 4 октября 2021 года во время пресс-конференции второй президент попытался ответить на вопрос, была ли война непредсказуемой, или же она была спровоцирована.<Сопоставление фактом дает основы полагать, что война была начала из-за глупости и недееспособности, но была завершения по договоренности>, - отметил он, добавив, что страну вели к спланированному поражению.

Сегодня же Пашинян указал, что еще в апреле 2018 года 3-й президент Армении Серж Саргсян с трибуны парламента заявил о том, что надо ждать войны - переговорный процесс перешел в военную стадию. Помимо этого, по словам премьера, надо учесть, что 4-дневная война 2016 года де-юре не закончилась, поскольку не было подписано ни одного документа об этом. Тем временем, указал он, <основным принципом Кочаряновской методологии не дать войне начаться - обменять Мегри, Мадридские принципы и т.д.>.

Никол Пашинян в очередной раз пригласил бывших руководителей Армении на дебаты. <Если у вас есть что сказать, давайте пойдем поговорим в прямом эфире. Хватит в темных углах, отчужденно, с серьезными лицами что-то рассказывать>, - заявил он.

Премьер предложил экс-президентам самим определить темы дебатов. <О чем хотите поговорить? О переговорах по Карабаху? О пролонгации или не пролонгации войны? Давайте, пойдем поговорим. Сколько я могу каждый раз приходить сюда и говорить об этом? Роберт Кочарян, Серж Саркисян, Левон Тер-Петросян, у вас есть что сказать? Почему вы не идете?>, - задался вопросами Пашинян.

Напомним, что 23 декабря 2024 года Никол Пашинян опубликовал пост в Facebook, где заявил, что после окончания первой карабахской войны вся логика переговоров сводилась к тому, что Арцах должен был остаться в составе Азербайджана. Он признался, что совершил большую ошибку в 2018 году, не рассказав об этом народу после ознакомления с содержанием переговоров. Это заявление вызвало бурную реакцию, в частности со стороны руководителя офиса второго президента Баграта Микояна и депутата парламента Артура Хачатряна, которые обвинили Пашиняна во лжи. В ответ Пашинян пригласил трёх бывших президентов - Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - на публичные дебаты в прямом эфире. Все три бывших президента Армении решительно отвергли предложение Пашиняна через своих представителей.