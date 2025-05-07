Среда, 7 Мая 2025 21:03

АрмИнфо. Обострение индийско­пакистанских отношений началось сразу после совершенного в Индии теракта, осужденного официальным Ереваном. Об этом 7 мая с трибуны Национального Собрания РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, ни одно цивилизованное государство не может приветствовать факт терроризма. "Мы должны признать право государства на защиту от терроризма, и мы смотрим на эту ситуацию именно сквозь данной призмы", - сказал Мирзоян, фактически поддержав Индию.

Напомним, что отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились после теракта 22 апреля в районе города Пахалгам, где боевики обстреляли туристов. В результате атаки погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала.