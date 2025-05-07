Среда, 7 Мая 2025 20:53

АрмИнфо. Ереван привержен сбалансированной и уравновешенной внешней политике. Так отреагировал премьер Никол Пашинян 7 мая в ходе правительственного часа, отвечая на вопрос-ремарку о том, может ли навредить отношениям с Западом визит главы армянского кабмина в Москву 9 мая по случаю 80-летия Победы.

<Известно, что я принял приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах>, - сказал он с трибуны парламента РА подтвердив, что поедет в Москву на Парад Победы

Помимо этого, указал он, Ереван привержен сбалансированной и уравновешенной внешней политике. И в рамках данной логики власти никогда не строили отношения со странами за счет отношений с другими.

<Более того, данная логика никогда не предполагала отказ от визитов в РФ, точно так же как и отказ от углубления и развития с Россией>, - добавил он.

В связи с этим, по словам Пашиняна, ему не понятны такие комментарии, поскольку помимо мероприятий по случаю 80-летия Победы, что <крайне важно в контексте победы во Второй мировой войне>, на этих встречах обсуждаются вопросы двусторонней и другое.

<Упускать подобную возможность думаю не очень правильно, тем более, что подобная критика уместна>, - заметил премьер РА, подчеркнув, что в Москве ожидается очень насыщенный график.

4 марта в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным премьер Армении "подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне".