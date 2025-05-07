Среда, 7 Мая 2025 18:21

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 68 на улице Теряна, 13, 13а, 15, 15а на улице Корюна, частные дома на улицах Сари Тага 17-24 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

1 1 ։00-1 7 ։00 жилые дома 25-31 на пр. Баграмяна, жилые дома 2-4 и частные дома 4-42 на улице Прошяна, жилой дом 18 и частные дома 1-5 на улице Айгедзори, 2-ой переулок Малхасянц, частные дома 58-115 на 2-ом переулке Папазяна, частные дома 86-107 на улице Амо Сагяна;

административный округ Аван Еревана:

1 1 ։00-1 7 ։00 жилые дома 55/5-188/17, 134/3 и частные дома 55/12-108/3, 66/1-181/3 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 35/12, 35/20-91 и частные дома 35/5-37/49, 37/7-47/20 на улице Ачаряна, МЦ “Артмед”, здание компании “Атенк”;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

1 1 ։00-1 7 ։00 жилые дома 27/4-27/21 и частные дома 27/7-27/85, 27/15-27/107 на уулице Рубинянца, частные дома 2-20, 25 на улице Герцена, частные дома 1-80 на 17-ой улице Канакера, частный дом на улице Рубинянц /ЮКЖД/, частные дома 64-129 на улице Дро, частные дома 82-108/1 на улице Райниса, частные дома 4-18, 32/2 на улице Бусабанакан, частные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, частные дома 6-57 на пр. Мясникяна,

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улица Молдовакан, Торговый колледж N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Тотовенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 14 на улице Маргаряна, жилые дома 1, 5, 12 на 1-ом переулке Маргаряна, жилые дома 2, 4, 6 на 2-ом переулке Маргаряна; жилые дома 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 17, 18, 19, 20, 47 в кв. ‘Норашен”, жилой дом 5/1 на улице Мазманяна, “Гараж Мастерс Молл” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3 на улице Маиси 9, жилой дом 21 на улице Г. Нжде, частные дома на 1-ой улице В. Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), основная школа им В. Амбардзумяна N12, жилые дома 9а, 11, 11а на улице Маиси 9, жилые дома 13, 13а, 13б, 15 на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 4 на улице Гетапи, жилые дома 3, 26 на пр. Аршакуняца, жилой дом 3А на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 1-ый переулок пр. Аршакуняца, 2-ой переулок пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Кашегорцнери, жилые дома 165, 165А на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Бамбакашат, Алашкерт, Айкаван, Тандзут, Армавир, Айгешат, Джрашен и Нор Армавир;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 город Аштарак; частично село Нор Ерзнка;

в Араратской области:

10:00-12:00 село Аревабуйр, частично село Джраовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։30 частично село Баграмян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично город Арарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Касяна в городе Арарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Лусарат;

11:00 -15:00 частично села Азатван, Арбат, Аргаванд, Геганист, Гетапня, Паракар, Хачпар, Гукасаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։00-13։00 частично улица Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

10։00-16։00 улицы Еркрабаннери, Шаумяна, Маисян, Исраеля Ори, Сиаманто, Шинарарнери, Азатутяна, Джермукское шоссе, частично квартал ‘Моз” в городе Вайк; частично село Арин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-12։30 частично улица Шаумяна, частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк; село Гетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-13։30 село Сараван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-15:00 общины Алапарс, Фантан; газозаправочная станция “Кар-Кор”, станции операторов “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком”;

11:00-14։00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); больница “Наири”, ООО “Том шин бетон”, “Урени”, “Егвард алрахац”, “Армберри”, “Элита”, асфальтный завод, кварталы “Шираз”, “П. Севак”, “Арай”, собственники “М. Аветисян”, “С. Варданян”, частично улицы Нар-Доса, Комитаса, Абовяна, села Зораван, Арагюх, Бужакан, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Алхайа”, “Айлреями фарм”, ОАО “Зораван”, “Наирян”, собственники “М. Геворгян”, “Г. Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, ‘К. Пилоян”, “З. Карапетян”, “М. Арутюнян”, “Г. Багдасарян”, “Д. Айрапетян”, “Ш. Казарян”, станция компании “Вива-Армения”;

11։00-15։00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 села Зовуни, воинская часть СНБ, МЧС;

11։00-17։00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже, село Балаовит, частично село Дзорахбюр, общины Нор Гехи и Нор Артамет, частично община Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Глобус”, “Пампакаян-3”, ‘Сарнаран-1”, “Анкаран”, “Тигарбо”, собственники “А. Мартиросян”, “Г. Карапетян”, “Г. Хачатрян”, “Г. Авагян”, ‘Т. Дадаян”, ‘М. Касабян”, ‘М. Микаелян”, ‘Т. Брсоян”, “Г. Карабахцян”, “Г. Григорян”, “Н. Абраамян”, “Озем”, “ЭА Энд”, “Роял Лас Груп”, “Хек Никл”, ‘Агро Берк”, ‘Клубничная поляна”, ‘Бей Энд Джи Груп”;

в Гегаркуникской области:

10:30-12:30 села Гегамаван и Цахкунк полностью; ГНКО “Пахуст”, кооператив “Гагарин”, ЗАО ‘Агроспасаркум”, “Нохал Лаб”, “Ди Ви эйч”, “Арт Га” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00-12։30 села Цахкаван, Варагаван, Паравакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут; село Чинчин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-16:00 улицы Блбулян, Айгестан, Асланян, Меграбян, офис компании ‘Газпром Армения’ в городе Иджеван; село Гандзакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-13:00 частично улицы Исаакяна, Антараин в городе Степанаван;

14:00-16:30 частично улицы Раффи, Мегапарт, Сурб-Ншан, Г. Нжде в городе Степанаван;

10:00-14:00 квартал “Варпетац” в городе Спитак;

14:00-15:00 квартал “Панрагорцнери” в городе Спитак;

15:00-16:00 квартал ‘Гр. Лусавирич” в городе Спитак;

09։30-12։00 жилые дома 13 на улице Вардананца, 14 на улице Т. Меца в городе Ванадзор;

13։30-15։00 1-ый переулок З. Андраника и жилой дом 8 в городе Ванадзор;

10։00-11։00 село Караберд;

11:00-16:00 села Марц, Кариндж, Лорут, шамут, Атан, Агнидзор;

12։00-13։00 2-ая улица села Азнвадзор;

в Сюникской области:

09:30-12:00 телестанция города Каджаран;

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.