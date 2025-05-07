Среда, 7 Мая 2025 17:38

АрмИнфо.Конверс Банк объявил о своем участии в программе технической помощи "Содействие зеленому финансированию для устойчивого развития" Азиатского Банка Развития (ADB). Как отмечается в сообщении Конверс Банка, соответствующий документ подписали 7 мая заместитель главного исполнительного директора, финансовый директор Конверс Банка Грант Акопян и руководитель подразделения финансовых институтов Департамента ADB по операциям в частном секторе Асиф Чима (Asif Cheema, Director, Private Sector Financial Institutions Division, Private Sector Operations

Department). Проект технической помощи "Содействие зеленому финансированию для устойчивого развития" - это региональная инициатива, реализуемая ADB, нацеленная на содействие развитию зеленого банкинга в Армении и Грузии посредством участия финансовых учреждений, что способствует экономическому росту и защите окружающей среды в регионе. Проект предоставит Конверс Банку необходимый инструментарий для поддержки стабильного финансирования.

Акопян подчеркнул: "Зеленое финансирование является одним из стратегических приоритетов Конверс Банка. Для достижения поставленных амбициозных целей мы в рамках нашей стратегии постоянно развиваем и расширяем сотрудничество с международными финансовыми организациями в различных форматах. Данная инициатива является еще одним важным шагом в этом направлении. Благодаря соглашению с ADB мы сможем развивать наши институциональные возможности, предлагая инновационные зеленые решения, которые помогут нашим клиентам перейти к более устойчивой и социально ответственной деятельности".

В рамках сотрудничества Конверс Банк будет совершенствовать внутренние процедуры и управление экологическими и социальными рисками, а также внедрять новые, "зеленые" кредитные продукты, конечным бенефициаром которых станет социально ответственный бизнес.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2024г, подготовленного ИК АрмИнфо, кредитный портфель Конверс Банка превышает $884 млн, с годовым ростом на 22%. Активы банка возросли за 2024 год на 14%, достигнув $1.5 млрд, из коих 61% - это кредитные вложения. В кредитном портфеле банка около 40% (или свыше $353 млн) приходится на кредитование экономики. 2024 год Конверс Банк завершил с чистой прибылью в $39.4 млн, с годовым ростом на 11%.

Отметим, что Азиатский Банк Развития (ADB) является вторым крупным кредитором Армении с долей в 21,2%. Банк работает с Арменией с 2005 года. По положению на конец 2024 года Банк осуществил в Армении многочисленные проекты на сумму $1.9 млрд., которые были направлены на развитие транспортной, финансовой, энергетической и водной сфер, и другой инфраструктуры.