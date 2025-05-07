Среда, 7 Мая 2025 15:15

АрмИнфо. Вопросы, касающиеся армяно-кипрского сотрудничества в сфере обороны обсудили на встрече в Греции министры обороны Армении и Кипра Сурен Папикян и Василис Пальмас. Папикян 6 мая отправился в Грецию с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Сурен Папикян и Василис Пальмас также затронули вопросы региональной и международной безопасности.