Среда, 7 Мая 2025 15:11

АрмИнфо. Посольство США в Армении сообщает, что с 30 мая переходит на новую онлайн-систему записи на собеседования и подачи необходимых документов для иммиграционных (IV) и неиммиграционных (NIV) заявлений.

В посольстве США также проинформировали, что текущая система регистрации будет постепенно закрываться с 18 мая! "После этого сайт будет доступен только для ознакомления с информацией, и вы не сможете: записаться на прием; составить разрешение на курьерскую доставку; отправлять запросы на неявку на прием, отправлять запросы на ускорение записи на прием.

У вас уже назначен прием? Приходите в обычном порядке. Хотите записаться на прием? В случае наличия свободных дат, подходящих вашим планам поездки, вы можете забронировать их прямо сейчас. Вам нужно записаться на прием после 30 мая? Вы можете записаться сейчас и перенести свою учетную запись на новый портал позже. Планируете будущие поездки? Следите за новой контактной информацией и веб-сайтом. В ближайшее время мы опубликуем дополнительную информацию о том, как использовать нашу новую систему для записи на прием и оплаты", - говорится в сообщении посольства США в Армении.