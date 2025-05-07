Среда, 7 Мая 2025 14:46

АрмИнфо. Руководитель фракции <Гражданский договор> Национального Собрания Айк Конджорян заявляет, что насилию вообще не должно быть места в политической культуре Армении. Об этом он заявил, коснувшись инцидента с избиением активиста Артура Чаохяна главой ереванского административного округа Нор- Норк Тиграном Тер-Маргаряном вместе с сотрудниками муниципалитета.

Напомним, 30 апреля глава района Нор-Норк Тигран Тер-Маркарян (член пропагандирующей европейские ценности и выступающей за вступление Армении в ЕС партии <Республика) и несколько сотрудников администрации применили силу в отношении активиста Артура Чахояна, пришедшего в префектуру для выяснения отношений. В результате Чахоян был доставлен в больницу с гематомой и травмой головы. Накануне конфликта Чахоян и оппозиционный член совета старейшин Еревана Месроп Манукян облили йогуртом плакат с изображением префекта, сопровождая акцию оскорблениями. Чахоян утверждает, что ранее Тер-Маркарян оскорбил его по телефону. В рамках уголовного производства, инициированного в связи с инцидентом, публичное уголовное преследование возбуждено в отношении 4 лиц - по пункту 5 части 2 статьи 195 (физическое воздействие, совершенное группой лиц) УК РА.

<Я осуждаю физическое насилие, я осуждаю вербальное насилие, я осуждаю психологическое насилие. Я осуждаю все виды насилия, я осуждал его тогда, осуждаю сейчас и буду осуждать в будущем. И я убежден, что насилию вообще не должно быть места в нашей политической культуре>, - заявил глава фракции 7 мая б беседе с журналистами в НС.

Касаясь вопроса политической ответственности, Конджорян отметил, что префект района Нор Норк является представителем другой политической силы. <Я думаю, что это входит в сферу их политической ответственности и в сферу политической ответственности муниципалитета>, - добавил он.