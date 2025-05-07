Среда, 7 Мая 2025 14:29

АрмИнфо. Братское кладбище оккупированного Азербайджаном Степанакерта подверглось очередному вандализму именно в канун мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении омбудсмена по культурному наследию Армянского Нагорья, опубликованном на Фейсбук.

Омбудсмен по культурному наследию Армянского Нагорья обратил внимание, что это кладбище является важным символом истории, в которой сыновья армянского народа, как из Армении, так и из диаспоры, сыграли значительную роль в борьбе с фашизмом.

В связи с этим отмечается, что вандализм, совершенный Азербайджаном в отношении братского кладбища, является явным и преднамеренным нарушением международного права и гуманитарных норм и наносит серьезный удар не только по памяти погибших, но и по охране всемирного культурного наследия.

"Эти действия, осуществляемые на государственном уровне Азербайджаном, являются тревожным примером четко скоординированной политики, направленной на реализацию культурного геноцида против армянского населения. Такое поведение противоречит основополагающим принципам международного гуманитарного права и подрывает усилия по установлению регионального и международного мира и безопасности", - отмечается в заявлении культурного омбудсмена.

При этом подчеркивается, что молчание и бездействие международного сообщества, включая организации, занимающиеся защитой прав человека и культурного наследия, создают опасную атмосферу безнаказанности, что в свою очередь способствует продолжению подобных преступлений. В этом ключе омбудсмен отметил, что осквернение Братского кладбища в Степанакерте должно рассматриваться как преступление против человечности, поскольку безнаказанность за подобные действия лишь узаконит грубые нарушения международного права.

"Это молчание равносильно косвенному соучастию и абсолютно неприемлемо с точки зрения принципа верховенства права. Международному сообществу пора действовать во имя справедливости, прав и сохранения мирового культурного разнообразия", - подчеркивается в заявлении омбудсмена по культурному наследию.

Вместе с тем он напомнил, что исторически доказано, что армянская нация была одним из уникальных народов, подаривших величайших героев, двое из которых - два маршала (летчик Нельсон Степанян и маршал Иван Баграмян - ред.), родились в Арцахе и к тому же в одном селе.

" История ничего не забывает, и сегодня в ней зафиксирован культурный геноцид в Арцахе. Это не что иное, как вопиющее проявление фашизма, которое, если не осудить, повлечет за собой последствия в любом уголке мира", - отмечается в заявлении омбудсмена.

В связи с этим в заявлении также обращается внимание, что награждения лидеров искусственно созданной страны на различных международных площадках, свидетельствуют о том, что фашизм до сих пор является актуальным для ряда стран, а последствия этой идеологии остаются непреодолимыми в 21-м веке и носят продолжительный характер.

В связи с этим омбудсмен по культурному наследию в своем заявлении потребовал немедленного, публичного и однозначного осуждения международным сообществом и соответствующими организациями, применения санкций и мер правовой ответственности в отношении Азербайджана, а также активизации действий, направленных на полную защиту памяти погибших и армянского культурного наследия.

Напомним, что еще летом 2024 года организация Caucasus Heritage Watch (CHW) в своем 7- ом докладе по ситуации вокруг Арцаха сигнализировала об увеличении на 75 % случаев уничтожения армянского наследия на оккупированных территориях НКР со стороны Азербайджана, и на 29% количества объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой.