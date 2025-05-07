Arminfo.info


 Среда, 7 Мая 2025 14:29
Алине Григорян

Омбудсмен культурного наследия: Братское кладбище оккупированного Степанакерта осквернено в канун 80-летию Победы в ВОВ

Омбудсмен культурного наследия: Братское кладбище оккупированного Степанакерта осквернено в канун 80-летию Победы в ВОВ

АрмИнфо. Братское кладбище оккупированного Азербайджаном Степанакерта подверглось очередному вандализму именно в канун мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении омбудсмена по культурному наследию Армянского Нагорья, опубликованном на Фейсбук.

Омбудсмен по культурному наследию Армянского Нагорья обратил внимание, что это кладбище является важным символом истории, в которой сыновья армянского народа, как из Армении, так и из диаспоры, сыграли значительную роль в борьбе с фашизмом.

В связи с этим отмечается, что вандализм, совершенный Азербайджаном в отношении братского кладбища, является явным и преднамеренным нарушением международного права и гуманитарных норм и наносит серьезный удар не только по памяти погибших, но и по охране всемирного культурного наследия.

"Эти действия, осуществляемые на государственном уровне Азербайджаном, являются тревожным примером четко скоординированной политики, направленной на реализацию культурного геноцида против армянского населения. Такое поведение противоречит основополагающим принципам международного гуманитарного права и подрывает усилия по установлению регионального и международного мира и безопасности", - отмечается в заявлении культурного омбудсмена.

При этом подчеркивается, что молчание и бездействие международного сообщества, включая организации, занимающиеся защитой прав человека и культурного наследия, создают опасную атмосферу безнаказанности, что в свою очередь способствует продолжению подобных преступлений. В этом ключе омбудсмен отметил, что осквернение Братского кладбища в Степанакерте должно рассматриваться как преступление против человечности, поскольку безнаказанность за подобные действия лишь узаконит грубые нарушения международного права.

"Это молчание равносильно косвенному соучастию и абсолютно неприемлемо с точки зрения принципа верховенства права. Международному сообществу пора действовать во имя справедливости, прав и сохранения мирового культурного разнообразия", - подчеркивается в заявлении омбудсмена по культурному наследию.

Вместе с тем он напомнил, что исторически доказано, что армянская нация была одним из уникальных народов, подаривших величайших героев, двое из которых  - два маршала (летчик Нельсон Степанян и маршал Иван Баграмян - ред.), родились в Арцахе и к тому же в одном селе.

" История ничего не забывает, и сегодня в ней зафиксирован культурный геноцид в Арцахе. Это не что иное, как вопиющее проявление фашизма, которое, если не осудить, повлечет за собой последствия в любом уголке мира", - отмечается в заявлении омбудсмена.

В связи с этим в заявлении также обращается внимание, что награждения лидеров искусственно созданной страны на различных международных площадках, свидетельствуют о том, что фашизм до сих пор является актуальным для ряда стран, а последствия этой идеологии остаются непреодолимыми в 21-м веке и носят продолжительный характер.

В связи с этим омбудсмен по культурному наследию в своем заявлении потребовал немедленного, публичного и однозначного осуждения международным сообществом и соответствующими организациями, применения санкций и мер правовой ответственности в отношении Азербайджана, а также активизации действий, направленных на полную защиту памяти погибших и армянского культурного наследия.

Напомним, что еще летом 2024 года организация Caucasus Heritage Watch (CHW) в своем 7- ом докладе по ситуации вокруг Арцаха сигнализировала об увеличении на 75 % случаев уничтожения армянского наследия на оккупированных территориях НКР со стороны Азербайджана, и на 29% количества объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Союз Союз "Арцах": ни один документ по урегулированию не может быть жизнеспособным, если одна сторона получает все, а другая сторона ничего
Адвокат: Решением Апелляционного суда обыски в квартирах Нарека и Лилит Карапетян признаны незаконнымиАдвокат: Решением Апелляционного суда обыски в квартирах Нарека и Лилит Карапетян признаны незаконными
Канадский депутат выразил обеспокоенность в связи с арестами в АрменииКанадский депутат выразил обеспокоенность в связи с арестами в Армении
Обвиняемые в пожаре воинской части села Азат освобождены из-под домашнего ареста - решение судаОбвиняемые в пожаре воинской части села Азат освобождены из-под домашнего ареста - решение суда
Совет по защите прав арцахцев отныне будет действовать как общественное движениеСовет по защите прав арцахцев отныне будет действовать как общественное движение
Премьер-министр Армении провел встречу со спецпосланником президента США Премьер-министр Армении провел встречу со спецпосланником президента США 
Изменения в закон РА о кинематографии противоречат 15 международным и внутренним правовым актам - заявление кинодеятелей АрменииИзменения в закон РА о кинематографии противоречат 15 международным и внутренним правовым актам - заявление кинодеятелей Армении
Защита экс-председателя КГД подаст апелляционную жалобу - адвокат Защита экс-председателя КГД подаст апелляционную жалобу - адвокат
Оппозиционер: Для правящего в стране режима нетерпимы те люди, которые не мирятся с потерей Арцаха и новыми уступкамиОппозиционер: Для правящего в стране режима нетерпимы те люди, которые не мирятся с потерей Арцаха и новыми уступками
Обсуждение коридора вообще не должно было быть в повестке дня - ОсканянОбсуждение коридора вообще не должно было быть в повестке дня - Осканян
Плановые отключения электроэнергии 11 августа Плановые отключения электроэнергии 11 августа
Грузия и Армения задействовали соглашение о реадмиссии для борьбы с нелегальной миграциейГрузия и Армения задействовали соглашение о реадмиссии для борьбы с нелегальной миграцией
Библия не называет сынами Божьими тех, кто, служа дьяволу, навлёк на своих верующих несчастья - политикБиблия не называет сынами Божьими тех, кто, служа дьяволу, навлёк на своих верующих несчастья - политик
Экс-командующий АО Арцаха пытается избежать отбывания наказания - представитель потерпевшихЭкс-командующий АО Арцаха пытается избежать отбывания наказания - представитель потерпевших
Оппозиционер: установив Оппозиционер: установив "демократию" в Армении, Арсен Торосян занялся установлением "демократии" в США
Политолог о встрече в Вашингтоне: Ни один документ, подписанный в США, не имеет ничего общего с реалиями международной политикиПолитолог о встрече в Вашингтоне: Ни один документ, подписанный в США, не имеет ничего общего с реалиями международной политики
Все заявления о том, что Армения согласилась на Все заявления о том, что Армения согласилась на "коридорные" решения, не соответствуют действительности - Багдасарян
Вице-спикер НС РА: Если дороги открываются для Азербайджана, они открываются и для АрменииВице-спикер НС РА: Если дороги открываются для Азербайджана, они открываются и для Армении
Затулин: Посредством Пашиняна, Турция пробьёт через территорию Армении прямой путь к Азербайджану, Каспию и Средней АзииЗатулин: Посредством Пашиняна, Турция пробьёт через территорию Армении прямой путь к Азербайджану, Каспию и Средней Азии
Татоян: Власти Армении довели дело до того, что переговоры ведутся только об удовлетворении требований АзербайджанаТатоян: Власти Армении довели дело до того, что переговоры ведутся только об удовлетворении требований Азербайджана
Бывший глава ВСС считает приговор Анкоррупционного суда политическим заказомБывший глава ВСС считает приговор Анкоррупционного суда политическим заказом
Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата НСЗавершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата НС
В Армении задержан бывший председатель Комитета государственных доходов Вардан АрутюнянВ Армении задержан бывший председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян
Отец Саак Саакян: министру экономики РА следовало бы заняться вверенной ему сферойОтец Саак Саакян: министру экономики РА следовало бы заняться вверенной ему сферой
На Ереванской телебашне устанавливается новая декоративная подсветкаНа Ереванской телебашне устанавливается новая декоративная подсветка
В ряде населённых пунктов Котайкской, Арагацотнской и Армавирской областей ведётся реконструкция систем водоснабженияВ ряде населённых пунктов Котайкской, Арагацотнской и Армавирской областей ведётся реконструкция систем водоснабжения
Политолог: США укрепляют позиции на Южном Кавказе, превращая Баку в стратегического партнера по транзиту энергоносителейПолитолог: США укрепляют позиции на Южном Кавказе, превращая Баку в стратегического партнера по транзиту энергоносителей
Бывший глава ВСС  приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободыБывший глава ВСС  приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы
Католикос всех армян отбыл в США с патриаршим визитомКатоликос всех армян отбыл в США с патриаршим визитом
США подтверждают свою заинтересованность в скорейшем достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - ГосдепСША подтверждают свою заинтересованность в скорейшем достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - Госдеп
Никол Пашинян в Вашингтоне посетил Музей БиблииНикол Пашинян в Вашингтоне посетил Музей Библии
Дональд Трамп анонсировал о встрече с лидерами Армении и АзербайджанаДональд Трамп анонсировал о встрече с лидерами Армении и Азербайджана
Туркменистан и Эфиопия намерены расширять двусторонние связиТуркменистан и Эфиопия намерены расширять двусторонние связи
Молодые лейтенанты ВС Армении узнали места своей будущей службыМолодые лейтенанты ВС Армении узнали места своей будущей службы
Артак Бегларян: армянский народ в очередной раз получит односторонние уступки и новую дипломатическую победу АлиеваАртак Бегларян: армянский народ в очередной раз получит односторонние уступки и новую дипломатическую победу Алиева
Бывший глава столичного района Шенгавит останется под домашним арестомБывший глава столичного района Шенгавит останется под домашним арестом
Степан Самвелян переведен из тюремной больницы в многопрофильный медицинский центрСтепан Самвелян переведен из тюремной больницы в многопрофильный медицинский центр
Плановые отключения электроэнергии 8 августаПлановые отключения электроэнергии 8 августа
Председатель НС РА подал в суд на соавтора подкаста Председатель НС РА подал в суд на соавтора подкаста "Имнемним"
ANCA: Есть опасения, что встреча в Вашингтоне не затронет обсуждения права арцахцев на возвращение и освобождения армянских военнопленныхANCA: Есть опасения, что встреча в Вашингтоне не затронет обсуждения права арцахцев на возвращение и освобождения армянских военнопленных
В этом году туристическо-музыкальный фестиваль В этом году туристическо-музыкальный фестиваль "Фестивар" откроется в Арташате
Азербайджанский журналист сообщил детали о документах, которые будут подписаны в ВашингтонеАзербайджанский журналист сообщил детали о документах, которые будут подписаны в Вашингтоне
Правительство РА утвердило места для приёма студентов в клиническую ординатуру и интернатуру на 2025/2026 учебный годПравительство РА утвердило места для приёма студентов в клиническую ординатуру и интернатуру на 2025/2026 учебный год
Адвокат: Судья оставил без изменения домашний арест в отношении судьи Артуша ГабриелянаАдвокат: Судья оставил без изменения домашний арест в отношении судьи Артуша Габриеляна
АРФД: пока не решены хотя бы гуманитарные вопросы, переговоры о мире - это издевательство над армянским народомАРФД: пока не решены хотя бы гуманитарные вопросы, переговоры о мире - это издевательство над армянским народом
Экс-министр культуры Арцаха: Азербайджан, своей политикой уничтожения, хочет лишить арцахский народ воли на возвращениеЭкс-министр культуры Арцаха: Азербайджан, своей политикой уничтожения, хочет лишить арцахский народ воли на возвращение
Политолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значенияПолитолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значения
В СК Армении завершено расследование уголовного дела в отношении 18 руководителей и участников движения В СК Армении завершено расследование уголовного дела в отношении 18 руководителей и участников движения "Священная борьба"
В Ванадзоре будет реконструирован стадион, который будет приведен в соответствие со стандартами  УЕФАВ Ванадзоре будет реконструирован стадион, который будет приведен в соответствие со стандартами  УЕФА
В Армении с 15 сентября по 15 декабря будут проведены очередные сборы резервистовВ Армении с 15 сентября по 15 декабря будут проведены очередные сборы резервистов
Территория, прилегающая к телебашне, будет передана ГНКО Территория, прилегающая к телебашне, будет передана ГНКО "Айантар"
Оппозиционер: Власти Азербайджана не могут отрицать турецкий фактор в ходе агрессии против Арцаха в 2023 годуОппозиционер: Власти Азербайджана не могут отрицать турецкий фактор в ходе агрессии против Арцаха в 2023 году
Экс-председатель КГД: Россия не покинет Южный Кавказ, поскольку считает свое присутствие здесь геополитическим Экс-председатель КГД: Россия не покинет Южный Кавказ, поскольку считает свое присутствие здесь геополитическим "естественным правом"
Президент Ирана посетит Армению с официальным визитом в ближайшие две неделиПрезидент Ирана посетит Армению с официальным визитом в ближайшие две недели
Политолог:  в Вашингтоне решается будущее армянской государственностиПолитолог:  в Вашингтоне решается будущее армянской государственности
Саакашвили: в  Вашингтоне состоится историческое событиеСаакашвили: в  Вашингтоне состоится историческое событие
Президент Туркменистана встретился с Президентом Республики АрменияПрезидент Туркменистана встретился с Президентом Республики Армения
От импортера до крупного производителя: «Electrika Group»От импортера до крупного производителя: «Electrika Group»
Пятеро из шести пострадавших в результате взрыва автомобиля в Ереване находятся в реанимацииПятеро из шести пострадавших в результате взрыва автомобиля в Ереване находятся в реанимации
Президент Армении посетил Туркменбашинский нефтеперерабатывающий заводПрезидент Армении посетил Туркменбашинский нефтеперерабатывающий завод
Читать больше



Эксперты
Библия не называет сынами Божьими тех, кто, служа дьяволу, навлёк на своих верующих несчастья - политикБиблия не называет сынами Божьими тех, кто, служа дьяволу, навлёк на своих верующих несчастья - политик
Политолог о встрече в Вашингтоне: Ни один документ, подписанный в США, не имеет ничего общего с реалиями международной политикиПолитолог о встрече в Вашингтоне: Ни один документ, подписанный в США, не имеет ничего общего с реалиями международной политики
Политолог: США укрепляют позиции на Южном Кавказе, превращая Баку в стратегического партнера по транзиту энергоносителейПолитолог: США укрепляют позиции на Южном Кавказе, превращая Баку в стратегического партнера по транзиту энергоносителей
Политолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значенияПолитолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значения
Политолог:  в Вашингтоне решается будущее армянской государственностиПолитолог:  в Вашингтоне решается будущее армянской государственности
Читать больше
Комментируемые
Партия Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторамиАмериабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
Плановые отключения электроэнергии 31 июля Плановые отключения электроэнергии 31 июля
Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждениеПашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросовМнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросов
Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над ПашиняномЗампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестомАпелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенокМовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способныГлава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance GlobalПредставитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ





В Астане обсужден вопрос об увековечении памяти выдающихся представителей народов Армении и КазахстанаВ Астане обсужден вопрос об увековечении памяти выдающихся представителей народов Армении и Казахстана