АрмИнфо. В Армении будет ужесточен контроль за выдачу документов о степени инвалидности лица. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 7 мая во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в законе "Об оценке функциональности лица" и в Кодексе об административных правонарушениях.

По словам руководителя офиса по координации работ инспекционных органов аппарата премьер-министра РА Петроса Мартиросяна, необходимость разработки пакета обусловлена тем, что согласно принятым ранее поправкам в законе "Об оценке функциональности лица", установлено регулирование, согласно которому контроль за порядком оценки функциональности человека осуществляет инспекционный орган, осуществляющий надзор в сфере здравоохранения. Однако, помимо вышеуказанного, какое-либо другое регулирование не предусмотрены инструментарии и процедуры осуществления контроля. В соответствии с пакетом предлагается внести ряд положений, в результате принятия которых ожидается обеспечение надлежащего контроля за оценкой функциональности лица, функциями, выполняемыми компетентными органами, организациями, комиссиями и физическими лицами по реализации мер, предусмотренных индивидуальной программой услуг.

В частности, оценка будет производиться инспекционным органом на основании новых механизмов, которые найдут свое отражение в годовой программе органа и применяться по мере необходимости. Основаниями для проведения проверок будут служить сообщения местных органов власти, заявления физических лиц, информация организаций, занимающихся оценкой функциональности лица, а также поручения премьер-министра. В случае, если инспекционный орган обнаружит, что медицинский работник, нарушая степень инвалидности в обмен на что-то или безосновательно отправляет гражданина для получения степени инвалидности, то инспекционный орган должен будет провести проверку, и обратиться в Министерство здравоохранения. Министерство проведет повторное расследование, и если будут основания, то, возможно, оно приостановит действие индивидуальной лицензии медицинского работника. Преднамеренный отказ от выдачи направления также может рассматриваться как нарушение.