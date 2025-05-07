Среда, 7 Мая 2025 12:36

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян принял участие и выступил с речью на второй рабочей встрече прошедшей в Ереване и посвященной запуску нового Консультативного центра по разрешению международных инвестиционных споров, который создается в рамках ООН.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своем выступлении Абисогомонян указал на продолжающееся сотрудничество Армении с Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), подчеркнув приверженность Армении продолжению конструктивного участия в работе Комиссии.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул важность эффективных механизмов урегулирования инвестиционных споров в условиях современной взаимосвязанной глобальной экономики, в контексте содействия институциональному потенциалу развивающихся и наименее развитых стран, обеспечения инвестиционных потоков и устойчивой экономики, а также реализации национальных целей развития.

Коснувшись процесса запуска Консультативного центра по разрешению международных инвестиционных споров, Абисогомонян подтвердил готовность Армении разместить Центр или его региональный офис в стране, поддержав инициативу по созданию справедливого, инклюзивного и прозрачного механизма урегулирования инвестиционных споров.

Вторая рабочая встреча, посвященная запуску Консультативного центра по разрешению международных инвестиционных споров, проходит в Ереване с 6 по 8 мая. Организаторами мероприятия выступили Министерство иностранных дел Республики Армения, Офис представителя Республики Армения по международным правовым вопросам и Комиссия ООН по праву международной торговли. В обсуждениях принимают участие секретарь Комиссии Анна Жубан-Брет, представители Секретариата и делегаты более 25 государств-членов.