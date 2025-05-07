Среда, 7 Мая 2025 12:33

АрмИнфо. Для сержантов­контрактников Вооруженных сил Армении при начислении заработной платы будут применяться специальные коэффициенты. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 7 мая во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в законе "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы".

Как отметил в своем выступлении заместитель министра обороны РА Арман Саркисян, согласно документу, предусмотрено для сержантов армии (генерального штаба) установить коэффициент группы 9/9, для сержанта корпуса - группы 9/8, для старшего сержанта - группы 7/4. Принятие законопроекта, как заметил заместитель министра, преследует цель полного внедрения профессиональной контрактной военной службы в Вооруженных силах Республики Армения.

Саркисян подчеркнул, что в процессе осуществления реформ в ВС РА первостепенное значение имеет развитие сержантской системы как ключевого условия создания профессиональных вооруженных сил. В этих целях политика правительства включает содействие развитию сержантского состава в ВС. В результате изменений будут также установлены коэффициенты окладов по должностям сержанта полка (бригады) и сержанта батальона (дивизии). Изучение сержантской системы армий западных стран, а также Восточной Европы показало, что сержантская система выше полкового звена включает в себя наличие сержантов генерального штаба и армейских направлений, которые руководят деятельностью сержантов низшего звена и обеспечивают командную вертикаль сержантской системы. Полноценное внедрение системы профессионального сержантского состава в вооруженных силах РА и надлежащее обеспечение их жизнедеятельности предполагает также создание в Вооруженных силах Республики Армения должностей армейского (генерального штаба), корпусного сержанта и старшего сержанта, для чего возникла необходимость установления коэффициентов должностных окладов по этим должностям.