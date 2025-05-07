Среда, 7 Мая 2025 12:14

АрмИнфо. В Армении будет упрощен порядок проведения очистных работ в руслах рек. На заседании Национального Собрания РА 7 мая во втором и окончательном чтении обсуждаются поправки в Водном кодексе РА.

Представивший документ заместитель министра окружающей среды РА Тигран Габриелян отметил, что законопроект разработан с учетом последствий разлива рек в мае 2024 года в населенных пунктах Тавушской и Лорийской областей, которые впоследствии были признаны зонами стихийного бедствия. После этого возникла необходимость в очистке рек от бытового мусора. В настоящее время обсуждается порядок очистки русла рек и водостоков от бытовых отходов, препятствующих естественному стоку воды. Однако данный процесс сопряжен с определенными ограничениями, вызванными наличием необходимых разрешений. Документом предлагается исключить требование о представлении разрешения на водопользование в уполномоченный орган. Законопроектом намечается наделить правительство РА по разработке нормативного акта по установлению порядка очистки русла водных объектов от бытовых отходов, а также уточнить ряд других норм.

Напомним, что ранее министр окружающей среды РА Акоп Симидян отмечал, что законопроект направлен на надлежащее управление рисковыми участками рек. "Предлагаемые изменения носят в основном технический характер, они вносятся для того, чтобы в случае очистки какой-либо реки не возникало дополнительных сложностей ни у общины, ни у какого-либо другого государственного органа", - подчеркивал министр.