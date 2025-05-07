Среда, 7 Мая 2025 12:09

АрмИнфо. В Армении будет установлен единый стандарт для управления дошкольными, образовательными и внешкольными учреждениями. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 7 мая во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в законе "Об образовании".

Как отметила в своем выступлении заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Араксия Сваджян, законопроект устанавливает правовые, организационные и финансовые основы деятельности образовательных учреждений. Особое внимание уделяется требованиям к педагогическому и административному персоналу, а также механизмам государственного финансирования и контроля. Новый стандарт, который будет применяться в отношении руководителей дошкольных, образовательных и внешкольных учреждений будет действовать пять лет. Проект позволит также повысить качество контроля за образованием, учебными планами и финансированием. Большинство этих учреждений будут получать средства из госбюджета страны, несмотря на то, что многие из них находятся на балансе местных органов самоопределения.

В Армении насчитывается около 400 музыкальных, спортивных школ, а также творческих центров, в которых учатся порядка 100 тысяч детей.

В них преподают около 5 тысяч преподавателей. В одних только 174 спортивных школах заняты свыше 2 тысяч тренеров и преподавателей. Новый стандарт будет распространен на все эти учреждения. Описание нововведения будет достаточно масштабным, оно позволит сформировать перечень должностей педагогов, что позволит понять, какие услуги они смогут предоставить учащимся.

Свазян сообщила также, что школы небольших населенных пунктов будут преобразованы в общинные центры, которые будут действовать в статусе образовательных комплексов, включающих дошкольное, школьное образование и неформальное образование для молодежи. Кроме того, вводится единый порядок сертификации руководящего состава образовательных учреждений. Получить сертификат смогут лица, имеющие высшее образование, в последние 10 лет занимавшиеся преподавательской деятельностью и имеющие как минимум трехлетний стаж руководящей должности. В пакете представлены также случаи отзыва сертификатов.

Ранее глава МОНКС Жанна Андреасян отмечала, что в рамках программы добровольной аттестации во внешкольном образовании, запущенной в 2023 году, в прошлом году в ней приняли участие 465 педагогов и тренеров - вдвое больше, чем в предыдущем году. 206 специалистов, прошедших аттестацию, получают надбавки из государственного бюджета в размере 60- 100 тысяч драм. Проект охватывает 12 видов спорта и 8 направлений искусства, включая музыкальное образование и изобразительное искусство. По словам министра, это помогает решить проблему привлечения специалистов в сферу внешкольного образования и поддержать общины, где местный бюджет ограничен.