Среда, 7 Мая 2025 11:56

АрмИнфо. Городской совет Вашингтона - впервые с момента его первоначального признания в 2019 году, единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян, подчеркнув важность просвещения жителей округа Колумбия об этом преступлении.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA) резолюция, представленная членом совета округа Чарльзом Алленом, была принята единогласно, 12 голосами "за".

В резолюции Совет признал гибель более 1,5 миллионов армян с 1915 по 1923 год геноцидом и отметил уникальную роль, которую округ Колумбия сыграл в облегчении массовых страданий, причиненных османскими турецкими властями. Это включало наличие третьего по величине Комитета помощи Ближнему Востоку в стране в то время, а также наличие легендарной и активной армянской американской общины.

Примечательно, что резолюция не только подтверждает признание округом Колумбия Геноцида армян и назначает 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян, но и подчеркивает необходимость информирования граждан об этих ужасах. Защитники общественности, присутствовавшие в зале, были в восторге. Таким образом, резолюция будет немедленно передана исполнительной власти, включая мэра, канцлера государственных школ и суперинтенданта образования.