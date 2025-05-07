Среда, 7 Мая 2025 11:36

АрмИнфо. Когда Арцах превратился в арену государственного поражения, а не символом пропагандистской победы, он утратил свою ценность для многих. Об этом на своей странице в Фейсбук написала депутат Национального Собрания Республики Арцах Метаксе Акопян.

В этой связи она напомнила, что раньше в Арцах приезжали коллеги из различных городов Армении, представляющие практически все политические сегменты. Акопян обратила внимание, что тогда их визиты не ограничивались служебными задачами, а на встречах они обсуждали будущее, в котором Арцах оставался армянским не только на бумаге, но и в реальности.

"Среди них были те, кто не имел личных политических амбиций и не был командирован. Они приезжали на Родину, и вместе мы боролись за её сохранение", - добавила Акопян.

Однако сегодня, после утраты Арцаха, как заметила депутат, царит тишина не только на человеческом, но и на политическом уровне. Акопян выразила убеждение, что это молчание является следствием менталитета, при котором Арцах был важен лишь до тех пор, пока его можно было использовать для формирования политической ценности.

"Когда Арцах стал полем государственного поражения, он утратил свою ценность. Ваше молчание - это приговор для нас. Ваша дерзость - продолжение нашего оскорбления. Вы не можете говорить о демократии и общенациональных интересах, когда фактически смирились с потерей Арцаха, проявляя безответственность и не переосмысливая ситуацию", - подчеркнула депутат.

В связи с этим Акопян обратила внимание, что вопрос Арцаха является вопросом существования и напомнила о неоспоримом праве арцахского народа на возвращение. "Никакой выбор, никакая политическая перестройка и даже обещание мира не могут заменить справедливость. Это не жалоба и не осуждение. Это напоминание о том, что ничего еще не закончено", - резюмировала арцахский депутат.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.