Среда, 7 Мая 2025 11:32

АрмИнфо. Власти Армении хотят сформировать и развить в стране аукционный рынок культурных ценностей. Проект закона "Об организации культурных аукционов" и пакет смежных законов обсуждается на пленарном заседании Национального Собрания РА 7 мая.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян, разработка проекта обусловлена требованием программы мероприятий по обеспечению реализации стратегии сохранения, развития и популяризации культуры Республики Армения на 2023-2027 годы. Основная цель представленного документа заключается в модернизации культурной и творческой сфер, содействие развитию деятельности авторов в сфере культуры и творчества, формирование и развитие аукционного рынка культурных ценностей.

Заместитель министра подчеркнул, что в Армении нет закона о культурных аукционах, как нет и системы экспертных оценок. По этой причине банковская система не воспринимает искусство в качестве стабильной ценности и не воспринимает владельца культурного памятника как заемщика. Из-за отсутствия законодательных актов участники отрасли не в состоянии обеспечить финансовый оборот и развиваться, а также формировать бизнес- среду. "В нашей культурной политике или в каком-либо государственном документе даже нет определения культурного аукциона. В Армении предпринимаются шаги по организации арт-менеджмента, поэтому этот проект также важен, иначе действия арт­дилера, инвестора и маркет-мейкера не будут эффективными. Данный проект будет способствовать реализации творческих работ. В случае принятия закона будет проводиться объективная ценовая политика и установлена система ценообразования", - отметил чиновник.

Он добавил, что в случае с Арменией будет создана возможность участия в мировом рынке культурных аукционов. Будут использованы все

возможности для налаживания диалога между армянскими и зарубежными художниками и критиками, сформированы диалог и объединения, чего сейчас нет. При разработке документа изучался международный опыт Франции и Великобритании, а также процедуры организации торгов международных аукционных домов Sotheby's и Crispi.

В пакете представлены конкретные предложения по улучшению ситуации. Существующие правила не способствуют развитию отрасли, более того, они могут нанести ей серьезный вред. Логика разрабатываемого проекта заключается в расширении возможностей организаций культуры, что будет способствовать формированию культуры проведения культурных аукционов, упрощению правил их проведения. При разработке закона учитывались обязательства, принятые в соответствии с международными договорами в данной сфере.

Вместе с тем, в случае принятия закона установлена также административная ответственность за нарушение порядка организации культурных аукционов, а соответствующие положения будут закреплены в уставах органов в рамках мер, обеспечивающих реализацию закона.

Культурные аукционы занимают важное место в системе аукционов мира, обеспечивая разработку прозрачных механизмов и инструментов продажи произведений искусства, формирование арт- рынка. В этом отношении культурные аукционы представляют собой гибкие платформы, которые формируют и отражают изменения и динамичное развитие рынка искусства. В настоящее время сфера культурных аукционов в Республике Армения не развита, что негативно сказывается на формировании общего рынка произведений искусства. В частности, не регламентируются процессы купли-продажи произведений искусства, отсутствует экосистема сотрудничества художественных галерей и аукционных домов, имеющая большое значение для динамичного развития общей художественной сферы, повышения репутации художника и формирования новых тенденций в искусстве. В то же время открытые потоки и прозрачное движение произведений искусства создают возможности для государства контролировать и приобретать культурные ценности, имеющие значение для государства.