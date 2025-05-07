Среда, 7 Мая 2025 11:20

АрмИнфо. Правительство Армении предлагает применять в отношении недвижимых памятников истории и культуры выражение "археологический памятник - музей". Национальное Собрание РА на пленарном заседании 7 мая обсуждает представленные кабмином в первом чтении поправки в законе "О сохранении и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды" и пакет смежных законов.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян, используемое в настоящее время слово "заповедник" не соответствует международной терминологии. Планируется заменить термин "музей-заповедник" на термин "археологический памятник-музей". Подобные институциональные единицы, отметил заместитель министра, по всему миру называются археологическими объектами, что напрямую связано с их статусом управления и сохранения.

Учитывая, что историко-культурные музеи - заповедники относятся к институциональной структуре музейного дела и, соответственно, предполагают создание соответствующей охранной, социально-образовательной и партисипативной среды, представляется целесообразным переименовать их в "археологические памятники- музеи". В законах "О сохранении и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды", "О градостроительстве" и "О местном самоуправлении" имеются противоречия относительно полномочий по выдаче разрешений на строительство, усиление, ремонт, реставрацию, перестройку и перемещение памятников истории и культуры, что создает препятствия и риски для реставрации и сохранения памятников. Предлагается установить положение, согласно которому разрешения на укрепление, ремонт и реставрацию памятников местного значения выдается в установленном порядке органом государственной власти, территориального или местного самоуправления по предварительному согласованию с уполномоченным органом в лице МОНКС.

Альфред Кочарян отметил, что Армения богата культурно- историческими памятниками. Зачастую бизнес, осуществляя строительные работы при реализации инвестиционной программы, наталкивается на объекты, имеющие историческую и культурную ценность. В этом случае данные произведения либо переводятся на особо охраняемые территории или в музей истории, либо местность консервируется для проведения археологических раскопок.