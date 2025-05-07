Среда, 7 Мая 2025 11:08

АрмИнфо. Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в составе миланского "Интера" во второй раз за два года вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче с "Барселоной" "Интер" обыграл каталонскую команду со счётом 4:3 и по сумме двух встреч (7:6) прошёл в финал.

Бывший капитан сборной Армении провел на поле 78 минут, после чего был заменен после желтой карточки. "Мы отдали все, веря до конца в победу вместе с нашими фанатами, которые гнали нас вперед каждую секунду. Это невероятные ощущения", - написал футболист на своей странице в Facebook.

Отметим, что в финале, который состоится 31 мая "Интер" в Мюнхене встретится с победителем пары "ПСЖ" - "Арсенал". Первый матч в Лондоне закончился 0:1 в пользу французского "ПСЖ". Напомним, что 10 июня 2023 года "Интер" проиграл в финале Лиги чемпионов английскому "Манчестер Сити" со счётом 0:1.