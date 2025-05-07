Среда, 7 Мая 2025 11:04

АрмИнфо. В период с 7 по 10 мая температура воздуха в Армении постепенно повысится на 4-7 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно прогнозам синоптиков, 7 и 9 мая на всей территории республики осадков не ожидается. 8 мая дожди будут наблюдаться в большинстве регионах страны, а с 10 по 11 мая - в отдельных районах, причем, выпадение осадков будет сопровождаться выпадением града. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, при грозах порывы ветров усилятся до 18-22 м/с.

В Ереване 8 и 11 мая также ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время гроз порывы ветров усилятся до 15-18 м/с. 7, 9 и 10 мая ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице 7 мая днем составит 23-25 градусов, вечером - 17-19 градусов, в ночь с 7 на 8 мая - 8-10 градусов выше нуля.