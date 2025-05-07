Среда, 7 Мая 2025 10:57

АрмИнфо. Официальный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Париж был направлен на вывод туркмено-французского сотрудничества на качественно новый уровень по широкому спектру направлений.

Ключевые политические переговоры

Центральным событием визита стала встреча Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. В ходе переговоров стороны обсудили приоритетные вопросы межгосударственных отношений и международной повестки дня. Президент Макрон подтвердил заинтересованность Франции в расширении связей с Туркменистаном как стратегическим партнером, высоко оценив миролюбивую внешнюю политику нейтрального Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, подчеркнул, что Туркменистан строит отношения с соседями на основе равноправия, взаимного уважения и добрососедства, опираясь на свой нейтральный статус. Стороны подтвердили готовность к тесному взаимодействию в различных областях взаимного интереса.

Развитие торгово-экономического партнерства

Значительное внимание в ходе визита было уделено активизации деловых связей. К визиту был приурочен Туркмено-французский экономический форум, собравший представителей деловых кругов двух стран. На форуме были обсуждены перспективы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов представил французским бизнесменам благоприятные условия для инвестиций в Туркменистане и обозначил перспективные направления партнерства, включая нефтегазовый сектор, спутниковые технологии, транспорт, строительство, водные ресурсы, химическую и фармацевтическую промышленность, сельское хозяйство. Перед форумом состоялась встреча Гурбангулы Бердымухамедова с главой компании Bouygues Мартеном Буигом, давним партнером Туркменистана.

Достигнутые договоренности: Подписание важных документов

Одним из ключевых итогов визита стало подписание пакета двусторонних документов, призванных конкретизировать и расширить сотрудничество в различных сферах. Среди подписанных соглашений и меморандумов:

Меморандумы о взаимопонимании между туркменскими агентствами и концернами ("Türkmenaragatnaşyk", "Türkmengaz", Министерство сельского хозяйства, Госкомитет водного хозяйства) и французскими компаниями (Airbus Defence and Space SAS, IGN FI, SUEZ International, Kayrros SAS) по сотрудничеству в области цифровой связи, космоса, сельского хозяйства, водного хозяйства и газовой промышленности.

Декларация о сотрудничестве в области устойчивого городского развития.

Дорожная карта по сотрудничеству в сфере образования и между высшими учебными заведениями на 2025–2026 годы.

Соглашение о сотрудничестве в области археологических научно-исследовательских работ.

Рамочное соглашение об оснащении национального телекоммуникационного спутника TurkmenAlem52E-2.

Расширение сотрудничества по различным направлениям

В ходе переговоров были также затронуты другие важные аспекты взаимодействия. Обсуждались вопросы использования потенциала нейтралитета Туркменистана для превентивной дипломатии и миротворческой деятельности, а также инициатива проведения в Ашхабаде международного форума, приуроченного к Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета.

Туркменская сторона выразила поддержку "Стратегии Евросоюза для Центральной Азии" и "Совместной дорожной карты по углублению связей", подтвердив готовность к сотрудничеству в рамках европейской инициативы "Глобальные ворота". Была отмечена перспективность развития Транскаспийского транспортного коридора с использованием потенциала порта Туркменбаши. Затронуты вопросы водопользования в Центральной Азии, где Туркменистан придерживается принципов международного права и учета интересов всех стран региона.

Также была подчеркнута необходимость активизации взаимодействия в таких областях, как энергетика (включая сокращение выбросов метана), транспорт, водное хозяйство, ИКТ, банковская сфера и частный сектор. Было предложено провести очередные заседания Межправительственной туркмено-французской комиссии по экономическому сотрудничеству и Рабочей группы по вопросам энергетики в текущем году.

Культурные, образовательные и научные связи

Значительное внимание было уделено гуманитарному сотрудничеству. Отмечалось развитие изучения французского языка в Туркменистане, плодотворная деятельность Французского института в Ашхабаде и большой интерес к французской культуре, символом которого стал установленный в столице памятник Оноре де Бальзаку.

Подчеркнут продуктивный характер более чем 30-летнего сотрудничества в области археологии, включая успешную работу Туркмено-французской археологической группы (МАФТУР) и недавнее открытие выставки артефактов, найденных на памятнике Улуг-Депе. В этом контексте было предложено организовать в Париже в 2027–2028 годах выставку артефактов бронзового века из Туркменистана, по аналогии с выставками, прошедшими и планирующимися в других странах.

В качестве нового направления сотрудничества обозначена спелеология, отмечен опыт французских специалистов в исследовании пещер горного хребта Койтендаг.

Итоги визита

Официальный визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова во Французскую Республику прошел успешно. Он открыл новую страницу в межгосударственных отношениях, подтвердив взаимное стремление сторон к расширению плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научной и образовательной сферах в интересах устойчивого развития и укрепления мира.



