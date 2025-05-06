Вторник, 6 Мая 2025 23:20

АрмИнфо. Армения впервые представила национальный павильон на международной оборонной выставке DEFEA- 2025, которая проходит с 6 по 8 мая в Греции. Как сообщает пресс-служба Министерства высокотехнологической промышленности, в мероприятии принимают участие 16 отраслевых компаний, 12 из коих в качестве экспонентов, 4 в качестве посетителей.

Выставка проводится раз в два года под эгидой Министерства национальной обороны Греции и Министерства морских дел и островной политики Греции. Мероприятие объединяет представителей оборонного сектора со всего мира - из Европы, Северной Америки, Африки, Центральной и Восточной Азии и Ближнего Востока, способствуя международному сотрудничеству, технологическому прогрессу и экономическому росту.

Согласно источнику, участники представят системы защиты и кибербезопасности, а также будут организованы обсуждения, презентации и сессии, посвященные оборонной промышленности. Выставка поможет экспонентам изучить новые тенденции и проблемы рынка, чтобы улучшить свою бизнес-стратегию, внедрить передовой опыт и интернационализировать свои продукты.

Отметим, что основные тематические направления DEFEA- 2025: безопасность, противоракетная оборона, оборона, оборонные технологии, морская безопасность, оборонная промышленность.