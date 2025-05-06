Вторник, 6 Мая 2025 18:26

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилыедома 52, 58, 60 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 48-75 на улице Нар-Доса, частные дома 20-33 на улице Ростоми и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 13-19 на 9-ой улице Айгестана, 34-101 на 11-ой улице, частные дома 56-143 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 2а, 5 на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 16а на улице Исаакяна, жилые дома 1, 1б на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 5 на улице Корюна, жилые дома 10, 11 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 4, 6, 6/1 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), адрес: улица Налбандяна 130 /МВД односторонне/, ЗАО “Материаловедение" научно-исследовательское и производственное предприятие и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), больничный комплекс N1 односторонне; частично улицы Сари Тага 6-21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА односторонне, здание министерства территориального управления и инфраструктур РА односторонне, МИД РА, компания “Меллат банк” односторонне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично квартал “Киликия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 1/14-1/45 на пр. Азатутяна, жилые дома 10 на улице Шахсуваряна, 6 на улице О. Эмина;

административный округ Давташен Еревана:

10:00-16:00 2-ой квартал Давташена;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 здание 7 на улице Нерсисяна (Центр переливания крови им. Йоляна), жилые дома 5/7-7, 9-11/1 и частные дома 5/7 на улице П. Севака, жилые дома 6/1-6/6, 19, 19А на улице Д. Анахта, частный дом 34/4 на улице Асратяна, жилые дома 8-16 на улице Агароняна, детский сад N182, здание 6 на улице Агароняна / медицинский центр Измирлян/,

административный округ Аван Еревана:

11:00-17:00 частично квартал “Туманян” и прилегающие частные дома, ООО “Премиум Констракшн” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 здания школ NN138, 109;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 частично 11-ая улица Ахтанака и школа N113;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 школа N32, жилые дома 40, 42, 48 на улице С. Зоравара, частные дома на улице С. Зоравара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1/3 на улице Манандяна, жилой дом 13 на улице Маисис 9, жилой дом 2 на улице Низами, частные дома на улице Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 жилой дом 4 на улице Нар-Доса, жилые дома 36, 36Б, 36Д, 36Е, 36/17 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично город Талин; села Сусер, Татул, Арцвашен, Канч, Цамакасар, Заринджа, Ако, Сорик;

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Баграмян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично село Джраовит, Мармарашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 село Лусарат; частично город Арарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10։00-14։00 частично села Норабац, Даракерт, Гукасаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-12:30 частично села Авшар, Айгаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 села Заритап, Бардзруни, Гомк, Капуйт, Мартирос, Серс, Хндзорут, Нор Азнваберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-12։30 частично село Гнишик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-17։00 села Раздан, Зовк, Атис, Зовашен, Маяковский; частично села Джвреж и Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Лермонтово, Антарашен, Маргаовит, Фиалетово;

в Ширак ской области:

1 1 : 00 - 14 : 0 0 села Гусанагюх, Ширакаван, Лусахбюр и газозаправочная станция Гусанагюха в Анийском регионе;

11:00-17:00 севро-восточный участок села Маисян, комплекс “Канач Кирч”, воинская часть Кети в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Лернамердз и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.