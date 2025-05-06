Вторник, 6 Мая 2025 18:04

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян 6 мая принял председателя Попечительского совета Национального фонда страхования военнослужащих Ирину Сейланян.

Как передает пресс-служба правительства РА, вице-премьер подчеркнул важность деятельности фонда и реализуемых им программ.

Собеседники обменялись идеями об уже реализованных фондом инициативах, а также о будущих мероприятиях в краткосрочной и долгосрочной перспективе.