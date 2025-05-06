Вторник, 6 Мая 2025 17:52

АрмИнфо. Альтернативное общественно-политическое движение "Вместе" поддержало идею выражения импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну в парламенте в качестве одного из инструментов для достижения смены власти в стране. Об этом говорится в совместном заявлении представителей координационного совета альтернативного общественно-политического движения "Вместе" - Арама Саркисяна, Артура Мурадяна и Айка Казаряна по итогам проведенного обсуждения.

Как отмечается в поступившем в АрмИнфо заявлении движения, наряду с другими действиями в рамках политической борьбы процесс выражения недоверия действующему премьер-министру является важным шагом.

"Это может способствовать формированию реальной коалиции политических сил в противовес провалившемуся правительству, вокруг четкой антикризисной программы управления Арменией и профессиональной команды, способной ее реализовать, а также альтернативного кандидата на пост премьер-министра", - отмечается в заявлении движения.

"Вместе" также напомнило, что координационный совет еще год назад выдвинул кандидатуру одного из соучредителей движения - бывшего премьер-министра Армении, опытного экономиста и общественно-политического деятеля Гранта Багратяна на пост премьера.

Напомним, что инициаторы гражданского движения "Мы бдим" Эдгар Казарян и Нарек Малян направили письмо с прошением о начале процесса импичмента в отношении Пашиняна депутатам парламента. Для запуска этого процесса им необходимы подписи 36 депутатов, а оппозиции не хватает двух голосов, которые они хотят получить в правящей фракции, что выглядит весьма сомнительно. А чтобы инициатива была успешной нужно обеспечить голоса 54 законодателей из 107.

Добавим, что ранее данную инициативу с оговорками поддержали две оппозиционные фракции в парламенте Армении - "Честь имею" и "Армения".