Вторник, 6 Мая 2025 17:34

АрмИнфо. Всемирно известная бельгийская поп и рок-группа HOOVERPHONIC впервые выступит в Армении. Два ошеломительных концерта пройдут в армянской столице 7 и 8 мая в Концертном зале им. Арама Хачатуряна.

В первый вечер группа выступит вместе с Национальным филармоническим оркестром Армении по случаю его 100-летия, на второй же - зрители будут вкушать сольный концерт культового коллектива, музыка которого известна широкой общественности в том числе благодаря фильмам Бернардо Бертолуччи, Гаспара Ноэ и др.

Стоит отметить, что концерт стал возможным благодаря поддержке Араратбанка, который в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО) решил оказать содействие в реализации подобного феерического события для музыкальной жизни Армении. Но помимо культурного компонента содействие имеет в первую очередь социальное значение, поскольку часть средств, направленных на финансирование концерта пойдет на улучшение условий обучения в специализированном образовательном комплексе для детей, имеющих проблемы со слухом.

В ходе состоявшейся пресс-конференции 6 мая руководитель Отдела по связям с общественностью и по координации социальных программ Араратбанка Анна Аллахвердян отметила, что Банк горд тем, что является частью подобной программы, которая позволит к тому же решить важную социальную проблему.

<Мы всегда говорим, что не было бы финансирования от Араратбанка, если бы не было подобных программ. В действительности должна сказать, что реальный вклад этот тот, где пересекаются культура, гуманность и ответственность. И только соотношение этих трех компонентов может дать реальный результат. Для нас, как финансовой структуры, очень важно, чтобы наши финансы, которые мы направляем на различные социальные программы, будь то образовательной, природоохранной или здравоохранительной направленности - решали бы важные проблемы в первую очередь для общественности>, - сказала А. Аллахвердян. Подытожив, что Араратбанк абсолютно прозрачен и уже третий год подряд публикует открытые отчетности, она отметила, что для Банка выше финансовой части находится именно человек.

Директор Филармонического оркестра Армении Норайр Назарян заметил, что другим финансовым структурам следовало бы брать пример с Араратбанка и оказывать содействие в реализации программ, в основе которых лежит решение социальных проблем. Не раскрывая каких-либо деталей, Назарян сообщил, что в рамках празднования 100-летия Филармонического оркестра Армении ожидается довольно насыщенная и интересная программа. В частности, он отметил, что имеются уже договоренности с подобными культовыми группами как HOOVERPHONIC, а также в рамках юбилейной даты в ближайшее время ожидаются концерты с участием высококлассных музыкантов и дирижеров.

Музыканты HOOVERPHONIC заявили, что с воодушевлением ожидают встречи с армянским зрителем, и необычайно рады возможности выступить в Армении в подобном концертном зале.

В частности, гитарист группы Раймонд Гертс отметил, что хотел бы в течение 2 часов концерта оторвать людей от их обыденности, реальности и перенести в совершенно другое пространство - более прекрасное, наполненное невероятной магией музыки и чудесами.

При этом он сравнил предстоящий концерт со свиданием с красивой женщиной, когда ты с трепетом надеешься, что все пройдет хорошо и ты сможешь показать себя с лучшей стороны. Но вместе с тем есть и опасения, что что-то может пойти не так, хотя положительные эмоции, как признался Гертс, безусловно, преобладают. <Как пройдет концерт - я смогу ответить только завтра, но уверен, что армянская публика фантастическая>, - сказал музыкант.

Партнером концерта является Посольство Королевства Бельгии в Республике Армения. В ходе пресс-конференции посол Эрик Де Мунк признался, что является поклонником группы HOOVERPHONIC, и, следовательно, был необычайно рад той новости, что музыканты выступят в Армении. <Я тут же связался с продюсером Филармонического оркестра Армении и заявил, что хочу внести свой вклад в приезд бельгийских музыкантов в Армению>, - рассказал он.

Отметим, что концерты HOOVERPHONIC пройдут в Армении 7 и 8 мая, в 19:30, в Концертном зале им. А. Хачатуряна. Напомним, что HOOVERPHONIC была основана в 1995 году. У истоков стояли басист Алекс Каллье, гитарист Раймонд Гертс, клавишник Франк Дюшан и вокалистка Эстер Либерт. Музыканты начали творить в жанре трип-хопа и стали известными уже после выхода первого сингла 2Wicky, который попал в список саундтреков к картине <Ускользающая красота>. В последующие годы он неоднократно использовался в кино, звучал в <Вечной полночи> и <Интервью>. Успех вдохновил артистов выпустить дебютный альбом A New Stereophonic Sound Spectacular. Отметим также, что в 2020 году группа открыла Чемпионат Европы по футболу, а в 2021г. представила Бельгию на музыкальном конкурсе <Евровидение>.