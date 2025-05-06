Arminfo.info


 Вторник, 6 Мая 2025 17:34
Алина Оганесян

Культура, гуманность и ответственность: Араратбанк оказал содействие в проведении концертов бельгийской HOOVERPHONIC в Армении

Культура, гуманность и ответственность: Араратбанк оказал содействие в проведении концертов бельгийской HOOVERPHONIC в Армении

АрмИнфо.  Всемирно известная бельгийская поп и рок-группа HOOVERPHONIC впервые выступит в Армении. Два ошеломительных концерта пройдут в армянской столице 7 и 8 мая в Концертном зале им. Арама Хачатуряна.

В первый вечер группа выступит вместе с Национальным филармоническим оркестром Армении по случаю его 100-летия, на второй же - зрители будут вкушать сольный концерт культового коллектива, музыка которого известна широкой общественности в том числе благодаря фильмам Бернардо Бертолуччи, Гаспара Ноэ и др.

Стоит отметить, что концерт стал возможным благодаря поддержке Араратбанка, который в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО) решил оказать содействие в реализации подобного феерического события для музыкальной жизни Армении. Но помимо культурного компонента содействие имеет в первую очередь социальное значение, поскольку часть средств, направленных на финансирование концерта пойдет на улучшение условий обучения в специализированном образовательном комплексе для детей, имеющих проблемы со слухом.

В ходе состоявшейся пресс-конференции 6 мая руководитель Отдела по связям с общественностью и по координации социальных программ Араратбанка Анна Аллахвердян отметила, что Банк горд тем, что является частью подобной программы, которая позволит к тому же решить важную социальную проблему.

<Мы всегда говорим, что не было бы финансирования от Араратбанка, если бы не было подобных программ. В действительности должна сказать, что реальный вклад этот тот, где пересекаются культура, гуманность и ответственность. И только соотношение этих трех компонентов может дать реальный результат. Для нас, как финансовой структуры, очень важно, чтобы наши финансы, которые мы направляем на различные социальные программы, будь то образовательной, природоохранной или здравоохранительной направленности - решали бы важные проблемы в первую очередь для общественности>, - сказала А.  Аллахвердян. Подытожив, что Араратбанк абсолютно прозрачен и уже третий год подряд публикует открытые отчетности, она отметила, что для Банка выше финансовой части находится именно человек.

Директор Филармонического оркестра Армении Норайр Назарян заметил, что другим финансовым структурам следовало бы брать пример с Араратбанка и оказывать содействие в реализации программ, в основе которых лежит решение социальных проблем.  Не раскрывая каких-либо деталей, Назарян сообщил, что в рамках празднования 100-летия Филармонического оркестра Армении ожидается довольно насыщенная и интересная программа. В частности, он отметил, что имеются уже договоренности с подобными культовыми группами как HOOVERPHONIC, а также в рамках юбилейной даты в ближайшее время ожидаются концерты с участием высококлассных музыкантов и дирижеров.

Музыканты HOOVERPHONIC заявили, что с воодушевлением ожидают встречи с армянским зрителем, и необычайно рады возможности выступить в Армении в подобном концертном зале.

В частности, гитарист группы Раймонд Гертс отметил, что хотел бы в течение 2 часов концерта оторвать людей от их обыденности, реальности и перенести в совершенно другое пространство - более прекрасное, наполненное невероятной магией музыки и чудесами.

При этом он сравнил предстоящий концерт со свиданием с красивой женщиной, когда ты с трепетом надеешься, что все пройдет хорошо и ты сможешь показать себя с лучшей стороны. Но вместе с тем есть и опасения, что что-то может пойти не так, хотя положительные эмоции, как признался Гертс, безусловно, преобладают. <Как пройдет концерт - я смогу ответить только завтра, но уверен, что армянская публика фантастическая>, - сказал музыкант.

Партнером концерта является Посольство Королевства Бельгии в Республике Армения.  В ходе пресс-конференции посол Эрик Де Мунк признался, что является поклонником группы HOOVERPHONIC, и, следовательно, был необычайно рад той новости, что музыканты выступят в Армении. <Я тут же связался с продюсером Филармонического оркестра Армении и заявил, что хочу внести свой вклад в приезд бельгийских музыкантов в Армению>, - рассказал он.

Отметим, что концерты HOOVERPHONIC пройдут в Армении 7 и 8 мая, в 19:30, в Концертном зале им. А. Хачатуряна.  Напомним, что HOOVERPHONIC была основана в 1995 году. У истоков стояли басист Алекс Каллье, гитарист Раймонд Гертс, клавишник Франк Дюшан и вокалистка Эстер Либерт. Музыканты начали творить в жанре трип-хопа и стали известными уже после выхода первого сингла 2Wicky, который попал в список саундтреков к картине <Ускользающая красота>. В последующие годы он неоднократно использовался в кино, звучал в <Вечной полночи> и <Интервью>. Успех вдохновил артистов выпустить дебютный альбом A New Stereophonic Sound Spectacular. Отметим также, что в 2020 году группа открыла Чемпионат Европы по футболу, а в 2021г. представила Бельгию на музыкальном конкурсе <Евровидение>.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Молодые лейтенанты ВС Армении узнали места своей будущей службыМолодые лейтенанты ВС Армении узнали места своей будущей службы
Артак Бегларян: армянский народ в очередной раз получит односторонние уступки и новую дипломатическую победу АлиеваАртак Бегларян: армянский народ в очередной раз получит односторонние уступки и новую дипломатическую победу Алиева
Бывший глава столичного района Шенгавит останется под домашним арестомБывший глава столичного района Шенгавит останется под домашним арестом
Степан Самвелян переведен из тюремной больницы в многопрофильный медицинский центрСтепан Самвелян переведен из тюремной больницы в многопрофильный медицинский центр
Плановые отключения электроэнергии 8 августаПлановые отключения электроэнергии 8 августа
Председатель НС РА подал в суд на соавтора подкаста Председатель НС РА подал в суд на соавтора подкаста "Имнемним"
ANCA: Есть опасения, что встреча в Вашингтоне не затронет обсуждения права арцахцев на возвращение и освобождения армянских военнопленныхANCA: Есть опасения, что встреча в Вашингтоне не затронет обсуждения права арцахцев на возвращение и освобождения армянских военнопленных
В этом году туристическо-музыкальный фестиваль В этом году туристическо-музыкальный фестиваль "Фестивар" откроется в Арташате
Азербайджанский журналист сообщил детали о документах, которые будут подписаны в ВашингтонеАзербайджанский журналист сообщил детали о документах, которые будут подписаны в Вашингтоне
Правительство РА утвердило места для приёма студентов в клиническую ординатуру и интернатуру на 2025/2026 учебный годПравительство РА утвердило места для приёма студентов в клиническую ординатуру и интернатуру на 2025/2026 учебный год
Адвокат: Судья оставил без изменения домашний арест в отношении судьи Артуша ГабриелянаАдвокат: Судья оставил без изменения домашний арест в отношении судьи Артуша Габриеляна
АРФД: пока не решены хотя бы гуманитарные вопросы, переговоры о мире - это издевательство над армянским народомАРФД: пока не решены хотя бы гуманитарные вопросы, переговоры о мире - это издевательство над армянским народом
Экс-министр культуры Арцаха: Азербайджан, своей политикой уничтожения, хочет лишить арцахский народ воли на возвращениеЭкс-министр культуры Арцаха: Азербайджан, своей политикой уничтожения, хочет лишить арцахский народ воли на возвращение
Политолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значенияПолитолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значения
В СК Армении завершено расследование уголовного дела в отношении 18 руководителей и участников движения В СК Армении завершено расследование уголовного дела в отношении 18 руководителей и участников движения "Священная борьба"
В Ванадзоре будет реконструирован стадион, который будет приведен в соответствие со стандартами  УЕФАВ Ванадзоре будет реконструирован стадион, который будет приведен в соответствие со стандартами  УЕФА
В Армении с 15 сентября по 15 декабря будут проведены очередные сборы резервистовВ Армении с 15 сентября по 15 декабря будут проведены очередные сборы резервистов
Территория, прилегающая к телебашне, будет передана ГНКО Территория, прилегающая к телебашне, будет передана ГНКО "Айантар"
Оппозиционер: Власти Азербайджана не могут отрицать турецкий фактор в ходе агрессии против Арцаха в 2023 годуОппозиционер: Власти Азербайджана не могут отрицать турецкий фактор в ходе агрессии против Арцаха в 2023 году
Экс-председатель КГД: Россия не покинет Южный Кавказ, поскольку считает свое присутствие здесь геополитическим Экс-председатель КГД: Россия не покинет Южный Кавказ, поскольку считает свое присутствие здесь геополитическим "естественным правом"
Президент Ирана посетит Армению с официальным визитом в ближайшие две неделиПрезидент Ирана посетит Армению с официальным визитом в ближайшие две недели
Политолог:  в Вашингтоне решается будущее армянской государственностиПолитолог:  в Вашингтоне решается будущее армянской государственности
Саакашвили: в  Вашингтоне состоится историческое событиеСаакашвили: в  Вашингтоне состоится историческое событие
Президент Туркменистана встретился с Президентом Республики АрменияПрезидент Туркменистана встретился с Президентом Республики Армения
От импортера до крупного производителя: «Electrika Group»От импортера до крупного производителя: «Electrika Group»
Пятеро из шести пострадавших в результате взрыва автомобиля в Ереване находятся в реанимацииПятеро из шести пострадавших в результате взрыва автомобиля в Ереване находятся в реанимации
Президент Армении посетил Туркменбашинский нефтеперерабатывающий заводПрезидент Армении посетил Туркменбашинский нефтеперерабатывающий завод
Посольство США в Армении вновь предупреждает тех, кто едет в США с целью родитьПосольство США в Армении вновь предупреждает тех, кто едет в США с целью родить
МИД Армении подтвердил освобождение почетного консула в Екатеринбурге от занимаемой должностиМИД Армении подтвердил освобождение почетного консула в Екатеринбурге от занимаемой должности
Анна Акопян собирается прочесть книгу Эрдогана, подаренную им почти год назад Пашиняну в Нью-ЙоркеАнна Акопян собирается прочесть книгу Эрдогана, подаренную им почти год назад Пашиняну в Нью-Йорке
Представитель Верховного лидера Ирана: присутствие Израиля в Азербайджане создает серьёзную угрозу для соседних странПредставитель Верховного лидера Ирана: присутствие Израиля в Азербайджане создает серьёзную угрозу для соседних стран
В ноябре на конференции европейских раввинов в Баку обсудят участие Азербайджана в Авраамовых соглашенияхВ ноябре на конференции европейских раввинов в Баку обсудят участие Азербайджана в Авраамовых соглашениях
ЕС переходит к полностью цифровой системе подачи заявлений на шенгенвизыЕС переходит к полностью цифровой системе подачи заявлений на шенгенвизы
Компании, занимающейся куплей-продажей топлива, доплатила в госбюджет около $1,8 млн.Компании, занимающейся куплей-продажей топлива, доплатила в госбюджет около $1,8 млн.
С Пашиняном в Вашингтон летит также Арарат МирзоянС Пашиняном в Вашингтон летит также Арарат Мирзоян
Сложившаяся в системе водоснабжения ситуация является следствием отсутствия стратегии в области управления водными ресурсами: ДепутатСложившаяся в системе водоснабжения ситуация является следствием отсутствия стратегии в области управления водными ресурсами: Депутат
Земельный участок, расположенный в административном районе Ачапняк города Еревана, возвращен государствуЗемельный участок, расположенный в административном районе Ачапняк города Еревана, возвращен государству
Плановые отключения электроэнергии 7 августа Плановые отключения электроэнергии 7 августа
МОНКС представило программу мероприятий к Международному Дню молодежиМОНКС представило программу мероприятий к Международному Дню молодежи
В ряде регионах Армении ожидается повышенный температурный фонВ ряде регионах Армении ожидается повышенный температурный фон
В Туркменбаши состоялась встреча президентов Армении и ТуркменистанаВ Туркменбаши состоялась встреча президентов Армении и Туркменистана
Ардшинбанк — налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогамАрдшинбанк — налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогам
Бывший депутат НС предложил немного освежить память перед очередной Бывший депутат НС предложил немного освежить память перед очередной "великой победой" в   США
Трехсторонняя встреча в Вашингтоне может стать хорошей возможностью обуздать политические аппетиты  Алиева - экспертТрехсторонняя встреча в Вашингтоне может стать хорошей возможностью обуздать политические аппетиты  Алиева - эксперт
Адвокат: Суд приговорил отца погибшего солдата к 1,5 годам лишения свободыАдвокат: Суд приговорил отца погибшего солдата к 1,5 годам лишения свободы
В Ереване в результате взрыва в автомобиле пострадали 6 человек, в том числе, три ребенкаВ Ереване в результате взрыва в автомобиле пострадали 6 человек, в том числе, три ребенка
"Айакве": Антикоррупционный комитет Армении скрыл очевидное преступление против ААЦ
Глава Грузинской епархии ААЦ осудил нападки Пашиняна в адрес ААЦГлава Грузинской епархии ААЦ осудил нападки Пашиняна в адрес ААЦ
Глава СК РА и посол ФРГ обсудили возможности обмена опытомГлава СК РА и посол ФРГ обсудили возможности обмена опытом
Судебный процесс над Арменом Ашотяном будет длиться очень долго - адвокатСудебный процесс над Арменом Ашотяном будет длиться очень долго - адвокат
Власти в поисках <местоблюстителя> ведут тайные переговоры с рядом священнослужителей: Всеармянский совет по защите Армянской ЦерквиВласти в поисках <местоблюстителя> ведут тайные переговоры с рядом священнослужителей: Всеармянский совет по защите Армянской Церкви
Президент РА посетил Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводовПрезидент РА посетил Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов
Вице-премьер РА и посол ЕС обсудили вопросы развития регионаВице-премьер РА и посол ЕС обсудили вопросы развития региона
Зампред РПА о встрече в Вашингтоне: Нельзя ожидать чего-то положительного от власти, которая доказала, что она антинациональнаЗампред РПА о встрече в Вашингтоне: Нельзя ожидать чего-то положительного от власти, которая доказала, что она антинациональна
Президент Туркменистана представил глобальные инициативы на Конференции ООН Президент Туркменистана представил глобальные инициативы на Конференции ООН
Егише Меликян стал новым главным тренером сборной Армении по футболуЕгише Меликян стал новым главным тренером сборной Армении по футболу
Замдиректора и начальник отделения МЦ обвиняются в вымогательстве и получении взятки от родственника призывника - Антикоррупционный комитетЗамдиректора и начальник отделения МЦ обвиняются в вымогательстве и получении взятки от родственника призывника - Антикоррупционный комитет
Геноцидовед призвал историков отказаться от авторства новых учебников по историиГеноцидовед призвал историков отказаться от авторства новых учебников по истории
Политолог: Показатели пропускной способности БТК демонстрируют реальный потенциал экстерриториального коридора через СюникПолитолог: Показатели пропускной способности БТК демонстрируют реальный потенциал экстерриториального коридора через Сюник
Партия Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
Читать больше



Эксперты
Политолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значенияПолитолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значения
Политолог:  в Вашингтоне решается будущее армянской государственностиПолитолог:  в Вашингтоне решается будущее армянской государственности
Бывший депутат НС предложил немного освежить память перед очередной Бывший депутат НС предложил немного освежить память перед очередной "великой победой" в   США
Трехсторонняя встреча в Вашингтоне может стать хорошей возможностью обуздать политические аппетиты  Алиева - экспертТрехсторонняя встреча в Вашингтоне может стать хорошей возможностью обуздать политические аппетиты  Алиева - эксперт
Политолог: Показатели пропускной способности БТК демонстрируют реальный потенциал экстерриториального коридора через СюникПолитолог: Показатели пропускной способности БТК демонстрируют реальный потенциал экстерриториального коридора через Сюник
Читать больше
Комментируемые
Партия Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторамиАмериабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
Плановые отключения электроэнергии 31 июля Плановые отключения электроэнергии 31 июля
Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждениеПашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросовМнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания  от судьбоносных для Армении вопросов
Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над ПашиняномЗампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестомАпелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенокМовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способныГлава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance GlobalПредставитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ





В Астане обсужден вопрос об увековечении памяти выдающихся представителей народов Армении и КазахстанаВ Астане обсужден вопрос об увековечении памяти выдающихся представителей народов Армении и Казахстана