Вторник, 6 Мая 2025 16:44

АрмИнфо. В Армении предлагают повысить пенсию обладателям свидетельства авиадиспетчера. Инициатива министерства территориального управления и инфраструктур РА размещена на едином портале правовых актов.

Как говорится в пояснении к документу, действующее пенсионное законодательство направлено на решение социальных проблем путем установления минимального пенсионного порога. Сейчас в РА за первые 10 лет стажа начисляется по 950 драмов, а за последующие - по 500 драмов, средняя пенсия составляет около 43 000 драмов ($110), а минимальная - 36 000 драмов ($90)

Однако, посчитали автора законопроекта, такой подход не учитывает уникальность некоторых профессий, например, профессий авиадиспетчеров, где риски изначально выше.

Отмечается, что действующий закон устанавливает, что пенсия за выслугу лет назначается диспетчерам, достигшим 50-летнего возраста и имеющим стаж работы не менее 25 лет, из которых 15 лет - непосредственно в сфере управления воздушным движением. Однако этого положения недостаточно, учитывая специфику данной профессии и связанные с ней трудности. При этом очевидна диспропорция в пенсионном обеспечении диспетчеров, что обусловлено значительно более благоприятными условиями пенсионного обеспечения летчиков и инженеров. Учитывая, что безопасность и непрерывность воздушного движения зависят от взаимного и неразрывного сотрудничества этих специалистов, такой дифференцированный подход подрывает не только социальную справедливость, но и системную стабильность. Это приводит к дискриминации между профессионалами, работающими в одной и той же области и выполняющими сопоставимые обязанности, что снижает привлекательность профессии контролера и препятствует удержанию высококвалифицированных специалистов в этой области.

<Авиадиспетчеры играют ключевую роль в обеспечении безопасности полетов. В их обязанности входит планирование полетов, координация действий с авиадиспетчерской службой и реагирование на чрезвычайные ситуации. Работа контролеров требует высокой профессиональной подготовки, стрессоустойчивости и умения быстро принимать решения. Учитывая их высокий уровень ответственности, а также физическую и умственную нагрузку, важно правильно оценивать их труд, предоставляя адекватное пенсионное обеспечение>, - говорится в документе.

В проекте также предлагается установить обратную силу в целях обеспечения равных условий для всех бенефициаров.