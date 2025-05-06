Вторник, 6 Мая 2025 16:39

АрмИнфо. Дело в отношении 4 лиц, подозреваемых в попытке приобретения и реализации наркотиков, с обвинительным заключением направлено надзорному прокурору. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

Согласно источнику, в ходе предварительного расследования уголовного дела, было установлено, что гражданин Ирана, находящийся в настоящее время в ИРИ, контрабандным путем ввез на территорию Армении наркотические вещества общим весом в 15 кг. Часть этого груза предназначалась для реализации в Армении, а другую часть весом в 4,3 кг планировалось доставить в Грузию

Как отмечается в материалах дела, в ходе предварительного расследования было установлено, что Г.А. и А.М. пытались приобрести из контрабандных наркотиков, ввезенных в Республику Армения, 95,43 грамма "Марихуаны" и 96,43 грамма "Метамфетамина", однако по пути были задержаны сотрудниками Полиции МВД РА.

В тот же день А.К. и М.О. не смогли переправить 4,3 кг "марихуаны" через границу в Грузию, поскольку были задержаны. В отношении А.К. и М.О. возбуждено публичное уголовное преследование по статье 44-393, части 3, пункту 2 УК РА (незаконный оборот наркотических средств) и статье 43-399, части 3, пункту 2 ( контрабанда наркотических средств). В отношении последних избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжается предварительное расследование уголовного дела в отношении 9 лиц.